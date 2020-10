Xbox One: Rekorde der Microsoft-Konsole

grössten Rekorde der Xbox One

Sieben Jahre ist es nun schon her, als Microsoft mit der Xbox One den Nachfolger der beliebten Xbox 360 an den Start brachte. Kurz vor der Wachablösung durch die

Endlich wissen wir, wann die Next-Gen-Konsolen erscheinen. PS5 vs. Xbox Series X – Wir haben alle Infos im Vergleich.

Games PlayStation 5 vs. Xbox Series X - Der Vergleich

Endlich wissen wir, wann die Next-Gen-Konsolen erscheinen. PS5 vs. Xbox Series X – Wir haben alle Infos im Vergleich.

Games PlayStation 5 vs. Xbox Series X - Der Vergleich

50 Millionen verkaufte Konsolen

im Vergleich zur PlayStation 4 schnell ins Hintertreffen. Der Grund: Microsoft bewarb die Konsole als All-in-One-Entertainment-System und rückte, anders als Sony, nicht die Spiele in den Fokus.

499 Euro teure Xbox One

Zum Start der aktuellen Konsolengeneration geriert die 499 Euro teure Xbox One im Vergleich zur PlayStation 4 schnell ins Hintertreffen. Der Grund: Microsoft bewarb die Konsole als All-in-One-Entertainment-System und rückte, anders als Sony, nicht die Spiele in den Fokus.

Zum Start der aktuellen Konsolengeneration geriert die 499 Euro teure Xbox One im Vergleich zur PlayStation 4 schnell ins Hintertreffen. Der Grund: Microsoft bewarb die Konsole als All-in-One-Entertainment-System und rückte, anders als Sony, nicht die Spiele in den Fokus.

Während die Xbox One zwischenzeitlich die Liste der monatlichen Konsolenverkäufe immer mal wieder anführte, musste sich die Konsole der PlayStation 4 letztlich geschlagen geben. Aktuelle offizielle Verkaufszahlen sind zwar nicht bekannt,

Während die Xbox One zwischenzeitlich die Liste der monatlichen Konsolenverkäufe immer mal wieder anführte, musste sich die Konsole der PlayStation 4 letztlich geschlagen geben. Aktuelle offizielle Verkaufszahlen sind zwar nicht bekannt, zum Jahresende 2019 soll sich die Konsole weltweit allerdings rund 50 Millionen Mal verkauft haben – Platz 14 unter den meistverkauften Konsolen aller Zeiten.

Während die Xbox One zwischenzeitlich die Liste der monatlichen Konsolenverkäufe immer mal wieder anführte, musste sich die Konsole der PlayStation 4 letztlich geschlagen geben. Aktuelle offizielle Verkaufszahlen sind zwar nicht bekannt, zum Jahresende 2019 soll sich die Konsole weltweit allerdings rund 50 Millionen Mal verkauft haben – Platz 14 unter den meistverkauften Konsolen aller Zeiten.

Das erfolgreichste Spiel: GTA V

Mal wanderte das Abenteuer in Los Santos weltweit über die Ladentheke.

Ein Jahr nach dem Start der Xbox One veröffentlichte Rockstar Games die Umsetzung des Open-World-Kultspieles

Ein Jahr nach dem Start der Xbox One veröffentlichte Rockstar Games die Umsetzung des Open-World-Kultspieles Grand Theft Auto V (GTA 5) für die aktuelle Konsolengeneration. Bis heute das meistverkaufte Xbox One-Game weltweit. Rund 8,72 Millionen Mal wanderte das Abenteuer in Los Santos weltweit über die Ladentheke.

Ein Jahr nach dem Start der Xbox One veröffentlichte Rockstar Games die Umsetzung des Open-World-Kultspieles Grand Theft Auto V (GTA 5) für die aktuelle Konsolengeneration. Bis heute das meistverkaufte Xbox One-Game weltweit. Rund 8,72 Millionen Mal wanderte das Abenteuer in Los Santos weltweit über die Ladentheke.

Call of Duty: Black Ops III (7,37 Mio.)

verkauften Exemplaren. Platz 3 geht an

Dicht gefolgt vom Battle-Royale-Hit Player’s Unknown Battleground mit rund acht Millionen verkauften Exemplaren. Platz 3 geht an Call of Duty: Black Ops III (7,37 Mio.) während der meistverkaufte Xbox One-Exklusivtitel, Halo 5: Guardians, rund 5 Millionen Exemplare vorweisen kann.

Dicht gefolgt vom Battle-Royale-Hit Player’s Unknown Battleground mit rund acht Millionen verkauften Exemplaren. Platz 3 geht an Call of Duty: Black Ops III (7,37 Mio.) während der meistverkaufte Xbox One-Exklusivtitel, Halo 5: Guardians, rund 5 Millionen Exemplare vorweisen kann.

Xbox LIVE ist der Hit: 90 Millionen aktive Nutzer monatlich

Besitzer der Xbox One nutzen den konsoleneigenen

Besitzer der Xbox One nutzen den konsoleneigenen Onlineservice Xbox Live , das steht fest. Im April 2020 verriet Microsoft, dass der Service rund 90 Millionen monatlich aktive Nutzer vorweisen kann – vier Jahre zuvor waren es noch rund 40 Millionen Spieler.

Besitzer der Xbox One nutzen den konsoleneigenen Onlineservice Xbox Live , das steht fest. Im April 2020 verriet Microsoft, dass der Service rund 90 Millionen monatlich aktive Nutzer vorweisen kann – vier Jahre zuvor waren es noch rund 40 Millionen Spieler.

Gaming the Real World

Xbox Game Pass – Innovative und beliebte Flatrate

zum 1. Juni 2017 glänzt an einen Geniestreich von Microsoft. Mehr als 100 Spiele zum monatlichen Festpreis herunterladen und ohne Zeitbegrenzung geniessen? Das kam bei Gamern ausgesprochen gut an und sorgt mittlerweile auch bei Spiele-Herstellern für Begeisterung. Zumal der Xbox Game Pass – für uns eine der

Die ausgefallenste & teuerste Collector’s Edition-Konsole

Shadow of the Tomb Raider Xbox One X

Nicht ganz so teuer, dafür aber in unseren Augen weitaus schicker: Die

Der teuerste Xbox One-Controller

ist doppelt so teuer, wie der normale Elite-Controller und wartet mit einer goldenen Carbonfaser-Optik auf.

sind kein Problem. Der „Xbox One Elite Titan Controller“ von

Nicht ganz so teuer, aber noch immer weit davon entfernt, ein Schnäppchen darzustellen: Der offizielle

Nicht ganz so teuer, aber noch immer weit davon entfernt, ein Schnäppchen darzustellen: Der offizielle Xbox Elite Wireless Controller Series 2 , der noch immer mit rund 170 Euro zu Buche schlägt.

Nicht ganz so teuer, aber noch immer weit davon entfernt, ein Schnäppchen darzustellen: Der offizielle Xbox Elite Wireless Controller Series 2 , der noch immer mit rund 170 Euro zu Buche schlägt.

Wer auf Sony’s Konsole zockt, wünscht sich einige Dinge, die nur auf Xbox One zur Verfügung stehen

Games Xbox One: Darauf sind PS4-Besitzer eifersüchtig

Wer auf Sony’s Konsole zockt, wünscht sich einige Dinge, die nur auf Xbox One zur Verfügung stehen

Games Xbox One: Darauf sind PS4-Besitzer eifersüchtig

Das grösste Xbox One-Spiel: Call of Duty: Modern Warfare