Mimiks: Tausche Mic gegen Controller!

Zwei Teams, sieben Games, ein Event: Am

treten zwei Teams gegeneinander an und duellieren sich einen ganzen Nachmittag lang in verschiedenen Videogames. Die Teams sind in Rot und Blau eingeteilt und bestehen aus jeweils 6 Profispielern und zwei Gästen. Was die Stimmung zusätzlich auflädt: Team Rot beinhaltet Spieler aus der Deutschschweiz, während im Team Blau Spieler aus der Romandie antreten.