Drück den Reset-Knopf und finde neuen Fokus wie Daniela Ryf

Für Ryf war dieser Skill, ihre negativen Gedanken managen zu können, eine wichtige Komponente, die ihr dabei half, den IRONMAN-Sport zu dominieren und das prestigeträchtigste Rennen auf dem Kalender zu gewinnen: das Weltmeisterschafts-Rennen in Kona in Hawaii -- und das ganze fünf Mal!

Für Ryf war dieser Skill, ihre negativen Gedanken managen zu können, eine wichtige Komponente, die ihr dabei half, den IRONMAN-Sport zu dominieren und das prestigeträchtigste Rennen auf dem Kalender zu gewinnen: das Weltmeisterschafts-Rennen in Kona in Hawaii -- und das ganze fünf Mal!

Für Ryf war dieser Skill, ihre negativen Gedanken managen zu können, eine wichtige Komponente, die ihr dabei half, den IRONMAN-Sport zu dominieren und das prestigeträchtigste Rennen auf dem Kalender zu gewinnen: das Weltmeisterschafts-Rennen in Kona in Hawaii -- und das ganze fünf Mal!

In herausfordernden Momenten, wenn sie ein Ziel erreichen will, schafft es die Schweizer Athletin, dass sie ihr Denken dazu bringt, ihr zu helfen anstatt den gesamten Prozess zu behindern. Das gelingt ihr mit einer gewissen Flexibilität und mit einem Reset ihrer Herangehensweise. Anschließend fokussiert sie sich alleine auf das, was sie kontrollieren kann.

In herausfordernden Momenten, wenn sie ein Ziel erreichen will, schafft es die Schweizer Athletin, dass sie ihr Denken dazu bringt, ihr zu helfen anstatt den gesamten Prozess zu behindern. Das gelingt ihr mit einer gewissen Flexibilität und mit einem Reset ihrer Herangehensweise. Anschließend fokussiert sie sich alleine auf das, was sie kontrollieren kann.

In herausfordernden Momenten, wenn sie ein Ziel erreichen will, schafft es die Schweizer Athletin, dass sie ihr Denken dazu bringt, ihr zu helfen anstatt den gesamten Prozess zu behindern. Das gelingt ihr mit einer gewissen Flexibilität und mit einem Reset ihrer Herangehensweise. Anschließend fokussiert sie sich alleine auf das, was sie kontrollieren kann.

Courtney meint: "Es ist nicht so, dass Daniela niemals schlechte Gedanken hätte. Ihre Geschichte zeigt nur, wie wichtig es ist, diese managen zu können, um in Bewegung zu bleiben."

Courtney meint: "Es ist nicht so, dass Daniela niemals schlechte Gedanken hätte. Ihre Geschichte zeigt nur, wie wichtig es ist, diese managen zu können, um in Bewegung zu bleiben."

Courtney meint: "Es ist nicht so, dass Daniela niemals schlechte Gedanken hätte. Ihre Geschichte zeigt nur, wie wichtig es ist, diese managen zu können, um in Bewegung zu bleiben."