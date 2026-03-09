Minecraft : wie man einen Cobblemon-Server öffnet

Seit Monaten bemüht sich Gotaga, die besten Pokémon zu fangen und weiterzuentwickeln… auf Minecraft. Vor zwei Wochen ist auch Kameto in das Abenteuer eingestiegen, allerdings auf einem anderen Cobblemon-Server. Wenn Sie zu den wenigen Personen gehören, die das Phänomen verpasst haben, Cobblemon ist ein Modus, der es ermöglicht, Minecraft mit dem Spiel von Game Freak zu verschmelzen.

Man kennt das Prinzip: Minecraft ist eine Welt aus Würfeln, und mit dem Mod erscheinen Pokémon. Man craftet Poké Balls, geht auf die Jagd und erstellt sich eine beeindruckende Sammlung, um sie anschliessend kämpfen zu lassen.

Um mit Ihren Freunden zu starten, online wie auch im LAN, folgen hier die Schritte, mit denen Sie Ihren eigenen Server erstellen können.

01 NeoForge herunterladen und installieren

NeoForge ist ein Tool, mit dem sich zahlreiche Mods in Minecraft integrieren lassen. Ob für Cobblemon, OptiFine oder andere grossartige Community-Mods, NeoForge, wie sein Bruder Forge, ist der Ausgangspunkt.

Sobald der Download abgeschlossen ist, müssen Sie dasselbe für Java tun und es installieren. Danach klicken Sie auf die Installationsdatei von NeoForge und öffnen sie mit Java. Wählen Sie natürlich die Versionen, die zu Ihrem Spiel und zu Ihrem Betriebssystem passen.

02 Cobblemon und Kotlin herunterladen

Wählen Sie erneut die richtige Version des Mods. Aktuell ist es die 1.21.1. Auf der Downloadseite wählen Sie Cobblemon v1.7.2 - NeoForge.

Um Cobblemon zu nutzen, benötigen Sie auch Kotlin, klicken Sie auf diesen Link , um es herunterzuladen.

Wenn Sie beide Mods haben, starten Sie Ihren Minecraft-Launcher, gehen Sie in den Reiter „Installation“ und klicken Sie auf den kleinen Ordner neben NeoForge. In diesem Moment müssen Sie die Dateien von Cobblemon und Kotlin auswählen und in den Ordner „mods“ kopieren. Danach klicken Sie neben NeoForge auf „Spielen“, um sie zu installieren, und Sie können Cobblemon spielen (im Einzelspielermodus).

Wählen Sie Ihren Starter © Cobblemon/Mojang Studios

03 Ihren eigenen Server starten

Bis jetzt haben wir, abgesehen vom Basisspiel (aber da wir vom meistverkauften Spiel der Geschichte sprechen, stehen die Chancen gut, dass Sie es bereits haben), über Dinge gesprochen, die zu 100% kostenlos sind. Wenn Sie Ihren eigenen Server haben möchten, ohne bei sich zu Hause rund um die Uhr einen Computer laufen zu lassen, müssen Sie ein wenig Geld ausgeben.

Für diesen Schritt haben Sie die Wahl. Zahlreiche Server-Hoster sind online verfügbar. Apex Hosting, Hostinger, Shockbyte, ScalaCube, GGServers, es liegt an Ihnen, je nach Ihren Ressourcen und Bedürfnissen zu entscheiden.

Sobald Sie ein Angebot abgeschlossen haben, sehen Sie Ihren Server auf der Seite Ihres neuen Hosters erscheinen (Glückwunsch!). Klicken Sie auf Verwalten (oder „manage“, wenn die Seite auf Englisch ist), gehen Sie in den Einstellungen zu Software und wählen Sie NeoForge aus.

Danach fügen Sie im Reiter Mods alle hinzu, die Sie auf Ihrem Server implementieren möchten: Cobblemon, Kotlin usw. Sobald das erledigt ist, können Sie Ihren Server und Minecraft starten.

Erleben Sie unten alle Lives von Gotaga auf Cobblemon erneut:

Im Mehrspielermodus wählen Sie „Server hinzufügen“ und kopieren die IP-Adresse, die auf der Website Ihres Hosters verfügbar ist. Treten Sie ihm bei, und Sie müssen nur noch Ihr Starter-Pokémon auswählen.

Teilen Sie die Serveradresse mit Ihren Freunden, und dann kann es losgehen. Achtung: Wenn man sich an Kameto und Gotaga orientiert, ist dieser Mod extrem süchtig machend.