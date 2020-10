So spielt ihr Minecraft Steve in Super Smash Bros.

Mining und Crafting

Steve stellt zu Beginn eines Matches eine Werkbank auf die Stage. Diese kann von euch benutzt werden, um mit den Ressource, die ihr durch Graben gesammelt habt, eure Werkzeuge (also eure Angriffe) zu verbessern. Dabei wird immer zuerst euer bestes Material Verbraucht. Die Reihenfolge ist also: Diamant, Gold, Silber, Stein.

Das verbessern eurer Werkzeuge ist extrem wichtig. Viele Angriffe von Steve ziehen ihre Stärke aus deren Qualität. Schlagt ihr euren Gegner von der Stage solltet ihr also überlegen, ob ihr lieber Ressourcen sammelt oder craftet, anstatt euren Gegner davon abzuhalten auf die Plattform zurück zu kehren. Ihr behaltet euer Material auch nach einem K.O. - das bedeutet ihr könnt die Unverwundbarkeit nach eurem Respawn nutzen, um in aller Ruhe eure Items zu verbessern.

Der F-Tilt Carry

Da ihr nicht, wie andere Charaktere zum attackieren stehen bleiben müsst, könnt ihr so den Gegner in einer Combo quer über die Stage tragen.

Steves Forward-Tilt ist besonders. Ihr könnt einfach den Angriffs-Button gedrückt halten und auf euren Gegner zulaufen. Dabei schwingt ihr in Bewegung permanent eure Waffe. Da ihr nicht, wie andere Charaktere zum attackieren stehen bleiben müsst, könnt ihr so den Gegner in einer Combo quer über die Stage tragen.

Habt ihr den Kontrahenten dann an die Kante gebracht, könnt ihr die Combo auf unterschiedliche Weisen beenden. Front-Air gibt die Möglichkeit auf einen Spike, Down-Smash kann mit der entsprechenden Prozentzahl an Schaden direkt zu einem Knock Out führen. Besonders für Moves wie Front- und Back-Air ist es sehr hilfreich, wenn euch eine verbesserte Version des Angriffs zur Verfügung steht. Prinzipiell reicht oft bereits das Silber-Upgrade.

Edge Guard

Sobald ihr euren Gegner von der Stage geworfen habt, hat Steve einige Moves, die dafür Sorgen, dass dieser auch nicht wieder zurück kommt. Denkt daran, dass ihr anstatt dem offensiven Gameplan an dieser Stelle auch immer Zeit in das Aufbauen eurer Ressourcen und Craften neuer Items stecken könnt.

