Face Off: Die eNationalleague geht in die zweite Saison

In seinem Alltag ist der 31-Jährige Mirco Salvi Büroangestellter in Biel. Doch vor dem Schirm ist er amtierender Meister der Schweizer

Diese Verbundenheit mit Eishockey und den offiziellen EA-Spielen war auch seine Eintrittskarte in die eNL, wo er endlich herausfinden konnte, wo er skilltechnisch steht. „Lausanne hatten über einen Kollegen von mir erfahren. Sie fragten, ob ich Interesse hätte, sie in der ersten Saison zu repräsentieren. Nach etlichen Jahren Online-Versus war ich sofort begeistert von dem Gedanken, mein Können in einem offiziellen Turnier testen zu dürfen.“

„Natürlich sind wir im Vergleich zu den Vereinigten Staaten noch weit hinten, aber es ist grandios, dass in der Schweiz abseits von Fortnite und Co. auch für diesen Titel Platz ist. Hoffentlich wächst die Szene dadurch in den kommenden Jahren.“

