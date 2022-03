Die MLS ist zurück - und wir sagen dir, warum du sie verfolgen solltest

Die New York Red Bulls starten in die neue MLS Saison mit einem überragenden 3:1-Sieg gegen San Jose. Nun heisst es, den Schwung aus dem ersten Spiel auch bei den nächsten Begegnungen mitzunehmen.

Vor uns liegen nun acht packende Monate bis die nordamerikanische Fussball-Liga pünktlich zum Start der Weltmeisterschaft in Katar ihren Meister finden wird. Und da die MLS sowohl in der Zahl der Mannschaften, aber auch bei der Qualität und Drama kontinuierlich wächst, freuen wir uns jetzt schon für die neue Saison ein Loch in den Bauch.

Warum wir uns so freuen? Hier sind acht gute Gründe:

01 Die Liga ist nicht vorhersehbar

In einer Zeit, in welcher einige der grössten Ligen der Welt von nur einem Club dominiert werden, ist die MLS herrlich unvorhersehbar .

Während der letzten fünf Jahre standen nach der Hauptrunde fünf verschiedene Clubs an der Spitze der Tabelle. Der MLS Cup wurde ebenso von fünf verschiedenen Teams gewonnen.

Wer schreibt dieses Jahr seinen Namen auf den Pokal?

Die jungen Spieler haben gezeigt, dass sie sich sehr schnell in die Richtung entwickeln, die wir erhofft haben. Gerhard Struber, Trainer der New York Red Bulls

02 Die New York Red Bulls sind jung und hungrig

Die Bulls gehen in die Saison mit einer frischen, jungen Mannschaft, die hofft, den Erfolg vom letzten Jahr mit dem Erreichen der Playoffs mindestens zu wiederholen. Dafür hat sich Trainer Gerhard Struber einen Angriffsplan zurecht gelegt.

Er sagt: "Wir haben ein sehr junges Team, aber die jungen Spieler haben gezeigt, dass sie sich sehr schnell in die richtige Richtung entwickeln. Wir haben grosse Ziele. Gleichzeitig muss diese junge Truppe aber noch zusammenwachsen.

"Das Wichtigste ist, dass wir das richtige Setup finden und uns mit dem uns eigenen Stil viele Chancen erarbeiten."

Keeper Carlos Coronel kommt von Red Bull Salzburg © GEPA pictures

03 Das lange Warten auf Captain Aaron hat ein Ende

Ein grosser Bonus für Struber ist, dass sein neuer Kapitän, der erfahrene Verteidiger Aaron Long , zurück auf den Platz kommt. Der 29-jährige US-Amerikaner riss sich im vergangenen Mai die Achilles-Sehne und ist nun heiss auf sein Comeback. "Es ist eine Ehre, Kapitän zu sein. Ich freue mich so sehr, wieder da draussen zu stehen und dem Team auf alle möglichen Arten zu helfen", so Long.

Struber fügt hinzu: "Er ist ein Leader, hat Erfahrung und ist klug. Die Entscheidung ihn zum Kapitän zu machen, ist mir sehr leicht gefallen. Ich hoffe, dass er seine persönlichen Ziele in dieser Saison erreichen kann - mit uns und der Nationalmannschaft."

04 Ein Schweizer Star bei Chicago Fire

Aus der Schweiz geht in diesem Jahr ein ganz besonderer Blick über den grossen Teich - schliesslich heuert niemand Geringeres als Xherdan Shaqiri bei Chicago Fire , dem direkten Konkurrenten der roten Bullen in der Eastern Conference, an.

Damit tritt der "Alpine Messi" in die Fussstapfen eines gewissen Bastian Schweinsteiger, der in Chicago seine Karriere beendete. Und auch wenn der Start gegen Inter Miami ( Club eines gewissen David Beckham) mit 0:0 noch eher holprig verläuft - auch für Shaq wird diese erste MLS-Saison sicher ein spannendes Abenteuer.

05 10 volle Monate voller Fussball

Oftmals werden die MLS-Saisons von grossen Turnieren im Sommer unterbrochen, die entweder zu unwillkommenen Pausen führen oder Teams deutlich schwächen, weil ihre Spieler zu den jeweiligen Nationalmannschaften müssen. Hinzu kommt, dass auch die Playoffs oft von den internationalen Fenstern unterbrochen werden. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Die Weltmeisterschaft im November und Dezember bedeutet für die MLS den Durchlauf in einem Stück bis zum Ende der Regular Season am 9. Oktober. Die Playoffs enden mit dem MLS Cup am 5. November, 16 Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft.

06 Charlotte ist neu dabei

Mit dem Charlotte FC haben die New York Red Bulls einen neuen Gegner in der Eastern Conference. Damit wird der CLTFC der 28. Club der Liga und spielt im Bank of America Stadium, der Arena des NFL-Teams Carolina Panthers.

Damit unterstreicht die MLS ihr schnelles Wachstum von 10 Clubs im Jahr 2004 und macht sich selbst zur grössten Top-Liga der Welt.

07 Setzt sich Insigne in der Liga durch?

Der grösste Transfer der Liga ist der frischgebackene Europameister Lorenzro Insigne, der aus seiner Heimat Italien von Neapel zum Toronto FC wechselt. Der Stürmer, der 53 Einsätze für seine Nationalmannschaft auf seinem Konto hat, hofft, in die Fussstapfen seines Landsmannes Sebastian Giovinco treten zu können, der zwischen 2015-2019 in 114 Spielen 68 Tore für den Toronto FC erzielte und dem Verein so 2017 zum Gewinn des MLS Cups verhalf.

Trainer des Italieners wird Bob Bradley, der nun ebenso seinen Sohn coacht, Mittelfeld-und US-Nationalspieler Michael Bradley - bekannt aus seiner Zeit bei AS Roma und Chievo Verona.

08 Caden Clark ist zurück in der Red Bull Arena

Als 17-Jähriger eroberte der offensive Mittelfeldspieler die MLS und traf direkt bei seinem Debut für die Bulls. Seine beeindruckende Performance brachte ihm einen Transfer zu RB Leipzig in die Bundesliga. Um sich weiterzuentwickeln wir Caden Clark nun aber wieder nach New York verliehen und es wird spannend, die Entwicklung dieses Talents zu beobachten.

Sein Mannschaftskamerad Dru Yearwood freut sich jedenfalls auf ihn: "Jeder kenn die Bromance, die wir haben! Ich werde immer auf ihn aufpassen. Es ist aufregend, ihn wieder zurück zu haben."