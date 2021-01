Monster Hunter Rise: Die wichtigsten Neuerungen

Und zum Glück ruht sich Rise nicht auf dem Erfolg seines Vorgängers aus. Es nimmt einiges, was World verbessert hat, und entwickelt sich sogar noch weiter. Spannend für Nintendo-Spieler, die noch keine Erfahrung mit der “neuen” Spielweise der Reihe sammeln konnten.

Mit Monster Hunter Rise kehrt die Erfolgsserie nun wieder auf eine - portable - Nintendo-Plattform zurück. Und zum Glück ruht sich Rise nicht auf dem Erfolg seines Vorgängers aus. Es nimmt einiges, was World verbessert hat, und entwickelt sich sogar noch weiter. Spannend für Nintendo-Spieler, die noch keine Erfahrung mit der “neuen” Spielweise der Reihe sammeln konnten.

Nun konnten sich Veteranen und Frischlinge ein Bild von Monster Hunter Rise machen. Eine Demo ist auf dem Nintendo-eShop verfügbar und lässt einem die Möglichkeit auf bis zu 30 Quests zu gehen, bevor der Probezeitraum ausgelaufen ist. In dieser Zeit konnte man sich direkt ein Bild von den wichtigsten Neuerungen machen.

Raus mit dem alten, rein mit dem neuen!

Die erste Frage, die sich viele Veteranen stellen mussten, als Monster Hunter Rise angekündigt wurde: Wird das Gameplay an die “alte” Generation an Spielen angelehnt sein, oder die Funktionsweise von Monster Hunter World übernehmen?

Der letzte Monster Hunter-Teil, der für die Nintendo Switch erschienen ist, war der Director’s Cut von Monster Hunter Generations, einem 3DS-Game, das vor World erschienen ist und daher noch die alten Spielmechaniken nutze. Dies gab Fans Grund zur Annahme, dass die Nintendo-Versionen von Monster Hunter-Spielen an die alte Schule angelehnt sein werden.

Keine Grenzen auf der Karte