Auf jeden Fall weg muss die Kupplung, ebenso der Gummi-Pfropfen, den man am besten mit einem Schraubenzieher aus dem Polrad hebelt. Jetzt so am Polrad drehen, bis der Kolben auf OT steht, sodass sich die Kontakte öffnen, sich also voneinander wegbewegen. Der Abstand (ideal: zwischen 0.4 und 0.5mm bei Tuning-Motoren) wird eingestellt, indem man im Uhrzeigersinn am Polrad dreht. Bei Puch, Sachs etc. kommt man besser an die Zündung mit eingebauten Motor, da reicht es, wenn man das Polrad demontiert.