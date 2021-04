MotoGP 21 gibt virtuell Vollgas

Bereits mit dem Vorgänger schraubten die italienischen Entwickler von Milestone kräftig am Simulationsansatz des offiziellen Games zur Motorrad-Weltmeisterschaft . Doch MotoGP 21 legt nicht nur auf, sondern auch abseits der Strecke erneut zu. Wir verraten euch, warum für MotoGP-Fans kein Weg am Rennspiel vorbeiführt .

Bereits mit dem Vorgänger schraubten die italienischen Entwickler von Milestone kräftig am Simulationsansatz des offiziellen Games zur Motorrad-Weltmeisterschaft . Doch MotoGP 21 legt nicht nur auf, sondern auch abseits der Strecke erneut zu. Wir verraten euch, warum für MotoGP-Fans kein Weg am Rennspiel vorbeiführt .

hält am Trend der vergangenen Jahre fest und merzt konsequent einige der grössten Kritikpunkte am Vorgänger aus.

Bereits seit geraumer Zeit geht es hinsichtlich der Qualität der MotoGP-Reihe aufwärts. MotoGP 21 hält am Trend der vergangenen Jahre fest und merzt konsequent einige der grössten Kritikpunkte am Vorgänger aus.

Bereits seit geraumer Zeit geht es hinsichtlich der Qualität der MotoGP-Reihe aufwärts. MotoGP 21 hält am Trend der vergangenen Jahre fest und merzt konsequent einige der grössten Kritikpunkte am Vorgänger aus.

Und so wird, vor allem in den ersten Spielstunden, das nächste Kiesbett zu eurem treuen Begleiter. Umso befriedigender ist dann aber auch das Gefühl, die Maschine von