Wie wird man MTB-Europameisterin? Mit Pausen und Laufstärke!

Loana Lecomte hat die letzten drei Weltcup-Rennen ausgelassen - Andorra, Snowshoe und Mont-Sainte-Anne. Sie fokussiert sich komplett auf die Heim-WM in Let Gets. Die Europameisterschaft in München war sozusagen die Generalprobe – und sie setzte ein starkes Zeichen.

