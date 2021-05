Zahlen & Fakten: Deshalb ist die MotoGP einfach "wow"!

in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft und in vielerlei Sicht außergewöhnlich. Zwischen dem 28. März und 14. November wird der neue Motorradweltmeister in

in der Königsklasse an den Start:

in der MotoGP gewonnen. In diesem Jahr gehen auch die beiden

Im Mai 2015 wurde Andrea Iannone mit 350,8 km/h geblitzt, im März 2016 mit 351,2 km/h und im Mai 2016 mit 354,9 km/h. Seit 2019 hält Andrea Dovizioso den Rekord: In Mugello ist er mit 356,7 km/h in die MotoGP-Geschichtsbücher gefahren.

Im Mai 2015 wurde Andrea Iannone mit 350,8 km/h geblitzt, im März 2016 mit 351,2 km/h und im Mai 2016 mit 354,9 km/h. Seit 2019 hält Andrea Dovizioso den Rekord: In Mugello ist er mit 356,7 km/h in die MotoGP-Geschichtsbücher gefahren.

Im Mai 2015 wurde Andrea Iannone mit 350,8 km/h geblitzt, im März 2016 mit 351,2 km/h und im Mai 2016 mit 354,9 km/h. Seit 2019 hält Andrea Dovizioso den Rekord: In Mugello ist er mit 356,7 km/h in die MotoGP-Geschichtsbücher gefahren.

Die offiziell schnellste Runde am Red Bull Ring geht an Honda – abgeliefert anno 2019 im Qualifying von Marc Marquez. Mit einer Zeit von 1:23,027 kommt der Spanier auf einen Durchschnittsspeed von 187,2 km/h. Damit ist der Red Bull Ring die schnellste GP-Strecke der Welt. Den Rekord hat einst Phillip Island (Australien) mit einem Schnitt von 182,1 km/h gehalten.

Die offiziell schnellste Runde am Red Bull Ring geht an Honda – abgeliefert anno 2019 im Qualifying von Marc Marquez. Mit einer Zeit von 1:23,027 kommt der Spanier auf einen Durchschnittsspeed von 187,2 km/h. Damit ist der Red Bull Ring die schnellste GP-Strecke der Welt. Den Rekord hat einst Phillip Island (Australien) mit einem Schnitt von 182,1 km/h gehalten.

In der Saison 2020 lag die Bestzeit übrigens bei 1:23,450 - aufgestellt von Maverick Vinales. Ob uns beim Gastspiel am Red Bull Ring (15.08.2021) ein neuer Rekord ins Haus steht?

In der Saison 2020 lag die Bestzeit übrigens bei 1:23,450 - aufgestellt von Maverick Vinales. Ob uns beim Gastspiel am Red Bull Ring (15.08.2021) ein neuer Rekord ins Haus steht?

In der Saison 2020 lag die Bestzeit übrigens bei 1:23,450 - aufgestellt von Maverick Vinales. Ob uns beim Gastspiel am Red Bull Ring (15.08.2021) ein neuer Rekord ins Haus steht?

trennten die ersten zwei Fahrer auf der Ziellinie – in allen drei Klassen zusammen. Der Rennsonntag begann mit dem Moto3-Rennen, in dem fünf Fahrer nach einer unglaublichen letzten Runde innerhalb von

Der Italien-GP 2016 ist in die Geschichte der Motorrad-WM eingangen: Nur 0,087 Sekunden trennten die ersten zwei Fahrer auf der Ziellinie – in allen drei Klassen zusammen. Der Rennsonntag begann mit dem Moto3-Rennen, in dem fünf Fahrer nach einer unglaublichen letzten Runde innerhalb von 0,077 Sekunden die Ziellinie überquerten.

Der Italien-GP 2016 ist in die Geschichte der Motorrad-WM eingangen: Nur 0,087 Sekunden trennten die ersten zwei Fahrer auf der Ziellinie – in allen drei Klassen zusammen. Der Rennsonntag begann mit dem Moto3-Rennen, in dem fünf Fahrer nach einer unglaublichen letzten Runde innerhalb von 0,077 Sekunden die Ziellinie überquerten.

ist eine MotoGP-Maschine. Selten, aber doch gibt es original Rennbikes sogar zu kaufen. Aktuell bietet KTM ein Dienstfahrzeug von Pol Espargaró aus dem Jahr 2019 an. Mit diesem Bike hat der Spanier acht Top 10-Platzierungen eingefahren und 100 WM-Punkte geholt. Kostet: 288.000 Euro plus Steuern.

Rund 300 PS stark, 157 Kilo schwer und mehr als 350 km/h schnell ist eine MotoGP-Maschine. Selten, aber doch gibt es original Rennbikes sogar zu kaufen. Aktuell bietet KTM ein Dienstfahrzeug von Pol Espargaró aus dem Jahr 2019 an. Mit diesem Bike hat der Spanier acht Top 10-Platzierungen eingefahren und 100 WM-Punkte geholt. Kostet: 288.000 Euro plus Steuern.

Rund 300 PS stark, 157 Kilo schwer und mehr als 350 km/h schnell ist eine MotoGP-Maschine. Selten, aber doch gibt es original Rennbikes sogar zu kaufen. Aktuell bietet KTM ein Dienstfahrzeug von Pol Espargaró aus dem Jahr 2019 an. Mit diesem Bike hat der Spanier acht Top 10-Platzierungen eingefahren und 100 WM-Punkte geholt. Kostet: 288.000 Euro plus Steuern.

Wie das klingt und aussieht zeigt Alex Hofmann in einem beeindruckenden Video vom Algarve International Circuit , auf dem die MotoGP am 18.04.2021 zum Grand Prix von Portugal Halt macht.

Wie das klingt und aussieht zeigt Alex Hofmann in einem beeindruckenden Video vom Algarve International Circuit , auf dem die MotoGP am 18.04.2021 zum Grand Prix von Portugal Halt macht.

40 bis 50 Sensoren prüfen während dem Rennen verschiedene Parameter wie etwa Reifendruck oder die Drehgeschwindigkeiten von Vorder- und Hinterrad. Pro Rennen kommen auf jeden Fahrer 500 bis 800 Schaltvorgänge , 30 Prozent der Rennzeit zieht der Fahrer dabei am Bremshebel. Der schrägste Typ im Rennzirkus ist derzeit Marc Márquez, der 2019 in Kurve 3 auf dem Sachsenring Geschichte geschrieben hat – mit einer Schräglage von 66 Grad.

40 bis 50 Sensoren prüfen während dem Rennen verschiedene Parameter wie etwa Reifendruck oder die Drehgeschwindigkeiten von Vorder- und Hinterrad. Pro Rennen kommen auf jeden Fahrer 500 bis 800 Schaltvorgänge , 30 Prozent der Rennzeit zieht der Fahrer dabei am Bremshebel. Der schrägste Typ im Rennzirkus ist derzeit Marc Márquez, der 2019 in Kurve 3 auf dem Sachsenring Geschichte geschrieben hat – mit einer Schräglage von 66 Grad.