Schnell im Schlamm: mit Finn Iles sieht das sogar mit dem MTB leicht aus

für die beliebte Red Bull Serie. Auf Grund winterlichen Bedingungen in Kanada zu dieser Zeit des Jahres, gab es nur wenige mögliche Locations für deen Dreh. Also zog es ihn nach Vancouver Island, in British Columbia - einen Ort, den der 21-Jährige mittlerweile während der Off Season sein Zuhause nennt.

Iles wuchs nicht weit der Westküste Kanadas auf und ist es daher gewohnt, in kalten und nassen Bedingungen zu fahren. Heisst: der Mann weiss, was es braucht um in diesen Konditionen zu überleben. Also schau dir weiter oben an, wie er bei MTB Raw sein ganzes Können zeigt und lies weiter, um Tips zu bekommen, wie man sich in nassem Wetter am besten auf dem Bike bewegt.