bewirbt, sagt eigentlich schon alles. Von Samnaun oder Scoul startest du mit der Bergbahn in hochalpines Terrain mit vielen Naturtrails. Im Val Müstair findest du diverse Trailtouren, zu deren Start du häufig ganz bequem mit dem Postbus oder dem Bike-Shuttle gelangst. In diesem Destination-Guide haben wir für dich die Bike-Highlights sowie alles Wissenswerte für einen Biketrip ins Dreiländereck zusammengestellt.

Top Trails und Touren in Engadin Samnaun Val Müstair

Auf der 21,6 Kilometer langen Abfahrt von der Bergstation der Motta Naluns nach Sent, Sur En und Scuol legst du 1.138 Höhenmeter zurück. Wer sich auf holprigen Singletrails mit Wurzeln und losem Geröll wohlfühlt, wird den Sentiago Loop mit einem breiten Grinsen im Gesicht bewältigen. Nur für Biker mit sicherer Fahrtechnik geeignet!

Einkehrmöglichkeiten gibt es in Sent und Sur En

Tipp: Einkehrmöglichkeiten gibt es in Sent und Sur En

Charakter: Auf dem Trail erwarten dich einige grosse Steine und Wurzeln, die zum Teil an Abgründen liegen. Vorsicht ist geboten und eine sichere Fahrtechnik absolute Voraussetzung.

Für die 23,5 Kilometer lange Trailtour musst du etwa drei Stunden einplanen. Der Spass beginnt an der Bergstation Motta Nalus zunächst mit einem Uphill auf 2.510 m ü. M. Dann gehts gut 10 Kilometer über teils anspruchsvolle Trailpassagen bergab und anschliessend gemütlich weiter durch das Val Tasna. Bis Ftan geht es auf und ab und anschliessend auf einem kurvenreichen Forstweg zurück nach Scoul.

Naturtrails in Hülle und Fülle

Diese 41 Kilometer lange Tour startet im zollfreien Samnaun, von wo es mit der Doppelstockbahn hinauf zum Startpunkt am Alp Trider Sattel geht. Anschliessend führt die Route über das Zeblasjoch, weiter durch das Fimbatal zum Fimberpass und endet nach 5,5 Stunden in Scuol.

Charakter: Lange MTB-Tour, die hohe Anforderungen an die Kondition stellt, aber fahrtechnisch leicht zu meistern ist.

