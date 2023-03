Schritt für Schritt: So baust du deinen eigenen MTB-Trail

Brook Macdonald A downhill mountain biker from New Zealand, Brook Macdonald is known for his never-say-die attitude and hard-charging style.

Remy Morton Whether it's BMX dirt jumps or massive freeride MTB lines, Australian Remy Morton loves nothing better than going big on a bike.

"Sobald du also jene Passagen herausgearbeitet hast, die es zu vermeiden gilt, beginne damit, das Land mit einem groben Plan im Kopf abzugehen. Du kannst den Trail via GPS oder vereinfacht mit einem Marker-Tape planen. Schlüssel-Features werden sich schnell von selbst zeigen. Je mehr Zeit du auf dem geplanten Areal verbringst, desto mehr Möglichkeiten werden sich vor deinem geistigen Auge auftun."

"Sobald du also jene Passagen herausgearbeitet hast, die es zu vermeiden gilt, beginne damit, das Land mit einem groben Plan im Kopf abzugehen. Du kannst den Trail via GPS oder vereinfacht mit einem Marker-Tape planen. Schlüssel-Features werden sich schnell von selbst zeigen. Je mehr Zeit du auf dem geplanten Areal verbringst, desto mehr Möglichkeiten werden sich vor deinem geistigen Auge auftun."

"Sobald du also jene Passagen herausgearbeitet hast, die es zu vermeiden gilt, beginne damit, das Land mit einem groben Plan im Kopf abzugehen. Du kannst den Trail via GPS oder vereinfacht mit einem Marker-Tape planen. Schlüssel-Features werden sich schnell von selbst zeigen. Je mehr Zeit du auf dem geplanten Areal verbringst, desto mehr Möglichkeiten werden sich vor deinem geistigen Auge auftun."

Statt sich vom Start weg bis zum Ziel vorzuarbeiten, rät Remy dazu, an der schwierigsten Stelle anzufangen. So weißt du, ob dein Plan auch umsetzbar ist. Es kann auch einfacher sein, sich die steilsten Sektionen nach oben zu arbeiten, um mehr Übersicht über den Trail zu bekommen. Sobald das geschafft ist, kannst du die restlichen Passagen des Trails angehen und dich von oben nach unten arbeiten.

Statt sich vom Start weg bis zum Ziel vorzuarbeiten, rät Remy dazu, an der schwierigsten Stelle anzufangen. So weißt du, ob dein Plan auch umsetzbar ist. Es kann auch einfacher sein, sich die steilsten Sektionen nach oben zu arbeiten, um mehr Übersicht über den Trail zu bekommen. Sobald das geschafft ist, kannst du die restlichen Passagen des Trails angehen und dich von oben nach unten arbeiten.

Statt sich vom Start weg bis zum Ziel vorzuarbeiten, rät Remy dazu, an der schwierigsten Stelle anzufangen. So weißt du, ob dein Plan auch umsetzbar ist. Es kann auch einfacher sein, sich die steilsten Sektionen nach oben zu arbeiten, um mehr Übersicht über den Trail zu bekommen. Sobald das geschafft ist, kannst du die restlichen Passagen des Trails angehen und dich von oben nach unten arbeiten.

Ob du ihn in einem durch baust, oder in Etappen, ist nicht von Bedeutung - hier gibt es kein Richtig und kein Falsch. Arbeite an den Details der Features und finde einen guten Flow.

Ob du ihn in einem durch baust, oder in Etappen, ist nicht von Bedeutung - hier gibt es kein Richtig und kein Falsch. Arbeite an den Details der Features und finde einen guten Flow.

Ob du ihn in einem durch baust, oder in Etappen, ist nicht von Bedeutung - hier gibt es kein Richtig und kein Falsch. Arbeite an den Details der Features und finde einen guten Flow.

"Ich persönlich mag es, meine Builds längere Zeit in Ruhe zu lassen, bevor ich sie fahre. So bekommt das Terrain genügend Raum, um sich zu beruhigen und zu verhärten, während das Moos und die Wurzeln wieder nachwachsen können. Ich habe Trails, die ich Monate lang liegen lasse, bevor ich sie fahre", erzählt Remy.

"Ich persönlich mag es, meine Builds längere Zeit in Ruhe zu lassen, bevor ich sie fahre. So bekommt das Terrain genügend Raum, um sich zu beruhigen und zu verhärten, während das Moos und die Wurzeln wieder nachwachsen können. Ich habe Trails, die ich Monate lang liegen lasse, bevor ich sie fahre", erzählt Remy.

"Ich persönlich mag es, meine Builds längere Zeit in Ruhe zu lassen, bevor ich sie fahre. So bekommt das Terrain genügend Raum, um sich zu beruhigen und zu verhärten, während das Moos und die Wurzeln wieder nachwachsen können. Ich habe Trails, die ich Monate lang liegen lasse, bevor ich sie fahre", erzählt Remy.

"Features solltest du zunächst mehrmals separat testen, da sie sich immer anders anfühlen können, als du das tendiert hast. Du hast so viel Zeit und Energie in den Trail gesteckt - versuche mit Kontrolle und Geduld an die Sache heranzugehen."

"Features solltest du zunächst mehrmals separat testen, da sie sich immer anders anfühlen können, als du das tendiert hast. Du hast so viel Zeit und Energie in den Trail gesteckt - versuche mit Kontrolle und Geduld an die Sache heranzugehen."

"Features solltest du zunächst mehrmals separat testen, da sie sich immer anders anfühlen können, als du das tendiert hast. Du hast so viel Zeit und Energie in den Trail gesteckt - versuche mit Kontrolle und Geduld an die Sache heranzugehen."

Indem du deinen Trail regelmäßig pflegst, bleibt er auch in den kommenden Jahren noch flüssig zu fahren. Hast du deinen Build in ein öffentlich zugängliches Netzwerk integriert, macht es sich bezahlt, deine Erfahrungen mit anderen, die dir bei der Erhaltung helfen können, zu teilen.

Indem du deinen Trail regelmäßig pflegst, bleibt er auch in den kommenden Jahren noch flüssig zu fahren. Hast du deinen Build in ein öffentlich zugängliches Netzwerk integriert, macht es sich bezahlt, deine Erfahrungen mit anderen, die dir bei der Erhaltung helfen können, zu teilen.

Indem du deinen Trail regelmäßig pflegst, bleibt er auch in den kommenden Jahren noch flüssig zu fahren. Hast du deinen Build in ein öffentlich zugängliches Netzwerk integriert, macht es sich bezahlt, deine Erfahrungen mit anderen, die dir bei der Erhaltung helfen können, zu teilen.