Neues Schweizer UCI-Mountainbike-Team mit Friedensbotschaft

Uns geht es nicht um Weltcup-Siege oder olympische Titel. Wir wollen Talenten die Plattform bieten kommen, die in den Weltcup gehören. Claudio Caluori

Im Jahr 2014 gründete Claudio Caluori das Projekt "Pump for Peace" , das in Drittweltländern und Krisengebiete Pumptracks baut. Jetzt startet er mit dem eigenen Pump for Peace Velosolutions Racing Team , das die Friedensbotschaft weitertragen soll – in der Saison 2022 zunächst mit zwei Fahrer:innen: Faranak Partoazar und Tumelo Makae. Co-Managerin ist Ariane Lüthi, zweifache Schweizer Marathon-Meisterin, mehrfache Cape Epic- und Swiss Epic-Siegerin und Dritte bei den UCI Marathon-Weltmeisterschaften 2020. Wir haben mit Claudio über das neue Team gesprochen.

Der Bau eines Pump for Peace-Tracks in Lesotho © Dan Milner

Claudio, die Ankündigung Eures Rennteams war für die Branche eher ungewöhnlich: ohne grosse Show, ohne Sponsoren – dafür mit wichtiger Botschaft.

Ja und mit Dringlichkeit... Das Team war tatsächlich ein Schnellschuss. Die Idee für ein Pump for Peace-Renntam existiert schon länger, aber 2022 wollten wir noch nicht starten.

Der Grund war nun, dass Faranak Schwierigkeiten hatte, sich für die Weltmeisterschaften anzumelden. Sie hat Ariane bei den Swiss Epic kennengelernt und sie haben sich angefreundet. So rief mich Ariane im Dezember mitten in der Nacht an. Ich war gerade in der Türkei an der syrischen Grenze für den Bau eines Pumptracks. Sie hatte versucht, Faranak in andere Teams zu bekommen, aber keiner hatte Interesse.

Ariane machte mir den Vorschlag, ein Velosolutions-Team zu registrieren, um damit Faranak die internationale Rennteilnahme zu ermöglichen. Und ich meinte: Den Plan gibt es schon länger, also warum nicht gleich. Ariane engagiert sich extrem für das Team. Ein Schnellschuss und ein Glücksfall zugleich.

Aber Ihr habt das Team ohne Sponsoren gegründet?

Ja, weil die Entscheidung erst im Dezember spontan fiel. Ich muss aber sagen, dass mich die Unterstützung wirklich positiv überrascht hat. Wir haben fast alles beisammen, obwohl die Situation mit der Lieferkette so angespannt ist. Aktuell wird Faranaks Bike aufgebaut, damit sie bald in der Türkei erste Rennen bestreiten kann.

Wen möchtet Ihr als Fahrer ins Pump for Peace-Team holen?

Es geht uns darum, Fahrer:innen aus Ländern zu fördern, die aufgrund sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und politischer Bedingungen von Marginalisierung und Diskriminierung betroffen sind. Ziel ist es nicht, Weltcups zu gewinnen. Wir möchten Talenten die Möglichkeit geben, an internationalen Veranstaltungen teilzunehmen und sich zu entwickeln. Wenn sie dann ein bestimmtes Niveau erreicht haben, werden sie von den grossen Werksteams abgeworben – so wäre der Plan.

Ariane Lüthi – Profi-Bikerin und frisch gebackene Team-Managerin © Pump for Peace Racing Team / Ariane Lüthi

Und wie scoutet Ihr neue Fahrer:innen?

Im Grunde über unsere eigenen Organisationen und die Zusammenarbeit mit ähnlichen Projekten. In Durban haben wir unser Izimbali Cycling Team, in Ruanda, wo wir ein Pump for Peace-Projekt haben, gibt es bereits ein Frauen-Rennteam und auch in Uganda sind wir in Gesprächen. Denau aus solchen Projekten heraus möchten wir Talente fördern.

Erzähle uns ein wenig über Eure Fahrer.

Faranak Partoazar beim Weltcup in der Lenzerheide © Pump for Peace

Faranak ist 33 und hat eine brutales Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen – nicht nur wenn es ums Treten geht. Sie geht durch alle Widerstände. Sie hat es ja schon ohne uns geschafft, sich gegen alle Widrigkeiten in ihrem Land und auch gegen alle Hindernisse im eigenen Verband durchzusetzen. Das merken wir jetzt auch in ihrem Engagement und ihrer Selbstständigkeit im Team. Das kennt man sonst eher nicht so aus den Fahrerkreisen und es ist ja im Grunde Job des Managers, Dinge abzunehmen.

Und Tumelo Makae?

Tumelo ist erst 26 und kann beissen bis zum Ende. Das bringen Fahrer aus herausfordernden Ländern gerne mit – sie geben nicht auf. Es sind die Voraussetzungen, die sie daran hindern, an die Weltspitze anzuschließen. Von der Förderung in der Kindheit und Jugend bis hin zur Ernährung sind das noch Welten. In der Schweiz kennt man Tumelo vielleicht auch als Swiss Epic-Sieger im Mixed Team 2020.

Pump for Peace-Fahrer Tumelo Makae beim Swiss Epic 2020 © Velosolutions Pump for Peace / Swiss Epic

Er hat auch eine Trainerausbildung und so ist er für uns nicht nur als Fahrer wichtig, sondern auch für unseren weiteren Verlauf als Team. Wie Faranak kann er als Role Model und Coach im Heimatland viel bewegen.

Wie sehen die Pläne für das Team aus?

Wir sind froh, dass die ersten Sponsoren gefunden sind und jetzt wird erst mal das Set-up aufgebaut und die Trikots gedruckt... Beide stehen in der Türkei und in Afrika schon in den nächsten Wochen am Start. Zum Weltcup in Albstadt möchten wir auch richtigen Support bieten, inklusive Mechaniker. Dann geht es auch darum, Sponsoren für die Hotelübernachtung und ähnliches zu finden.

Mit den Teams in Ruanda und Uganda führen wir schon erste Gespräche und Ariane hat auch Kontakt zu zwei afghanischen Fahrern, die nach Deutschland geflüchtet sind. Es gibt so viele Talente, so viel Potential und somit auch sehr viel zu tun für uns.

Danke Claudio und viel Erfolg dem Pump for Peace-Rennteam!

