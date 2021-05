Nach Albstadt & Nove Mesto: Lehren aus dem UCI XCO-Auftakt der Damen

Bisher war sie keineswegs für Konstanz bekannt, doch 2021 beweist

, dass sie auch anders kann! Beste Schweizerin in jedem Weltcup-Rennen bisher. Sie landete in den Shorttrack- wie den Cross Country-Rennen konstant in den Top 7 – in Albstadt wurde sie im Shorttrack sogar im Sprint nur knapp von Pauline Ferrand Prevot geschlagen. Die 27-Jährige wird sich 2021 endlich an der Weltspitze etablieren. Endlich scheint die begnadete Technikerin ihr Potential abrufen zu können. Der Erfolgsfaktor? In ihrem neuen Team fühlt sie sich wohl und vor allem ist sie zurück an der Seite ihres Bruders Reto. Die beiden sind unzertrennlich und Retos Präsenz im Team vermittelt ihr Ruhe und Sicherheit.