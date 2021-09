Eng, enger, Lenzerheide: Der XCO-Weltcup der Herren

Was für eine Saison für (und von) Victor! Von Müdigkeit ist bei ihm nichts zu spüren. Nach seinem Weltcupsieg zum Auftakt in

, präsentiert er sich nun auch in unglaublicher Spätform. Bei der WM holte er Bronze, in der Lenzerheide sprintete er im Shorttrack wieder auf den dritten Platz – und dann trickste er im XCO zwei Schweizer dermassen aus, dass er erneut ganz oben stand. Er fuhr clever und energieschonend – bis er in der Schlussrunde sowohl Schurter als auch Flückiger im Anstieg überrumpelte und davon zog (übrigens an der gleichen Stelle wie bei den Damen zuvor

). Glückwunsch nach Frankreich!