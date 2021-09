XCO-Weltcup Lenzerheide: Das erwartet die Schweizer Fans

DAMEN

Wie Phoenix aus der Asche: Jolanda Neff © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Jolanda Neff (Jg. 1993, Trek Factory Racing)

Wie Phoenix aus der Asche! Jolanda hat in Tokio gezeigt, wie einem nach einer durchwachsenen Saison (und dem schlimmen Sturz in der Vorsaison!) zum Höhepunkt dann doch Flügel wachsen können. Beim Weltcup in Leogang brach sie sich noch die Hand (und wurde dennoch Vierte), doch rund sechs Wochen danach holte sie souverän olympisches Gold. Auf die Europameisterschaft verzichtete Jolo und an der Weltmeisterschaft sprintete sie zwei Mal knapp am Podium vorbei. Die Strecke in der Lenzerheide liegt ihr und das Heimpublikum wird sie nochmals kräftig pushen.

Die erste Weltmeisterin im Shorttrack: Sina Frei © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Sina Frei (Jg. 1997, Specialized Factory Racing)

Es waren Schweizer Festspiele, die die Damen in Japan gefeiert haben! Sina ist schon in den letzten Monaten in der Weltspitze angekommen, aber mit ihrer Silbermedaille auf dem schwierigen Kurs von Tokio zementierte sie ihre Position fix. Im vergangenen Jahr hatte sie das Podium bei den grossen Titelkämpfen noch knapp verpasst: 4. Rang bei der WM, 5. Rang bei der EM. Doch diese Saison wurde das gerade einmal 151 cm grosse Powerpaket nach Tokio auch noch Weltmeisterin im Shorttrack (die erste in der Geschichte übrigens) und Dritte im Cross Country! Sina hat einen Plan und setzt diesen um – gut möglich, dass sie die Erfolgswelle auch in die Lenzerheide trägt.

Starker Saisonstart: Linda Indergand ist die Schweizer Konstante © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Linda Indergand (Jg. 1993, Liv Cycling)

Die Dritte im Schweizer Tokio-Bunde: Linda ist eine begnadete Fahrtechnikerin und das hat sie auch auf der anspruchsvollen, schlammigen Strecke in Japan unter Beweis gestellt. Nach ihrer Bronzemedaille verfehlte sie das Podest bei der Weltmeisterschaft knapp und fuhr im Shorttrack auf Rang 4. Die Europameisterschaft in der Hitze Serbiens beendete sie auf Rang 5. Die schnelle, sprungreiche Strecke in der Lenzerheide liegt Linda allerdings – ich könnte mir gut vorstellen, dass sie wieder auf dem Podium landet.

Ex-U23 Weltmeisterin Alessandra Keller © Bartek Woliński

Alessandra Keller (Jg. 1996, Thömus RN Swiss Bike Team)

Die U23-Weltmeisterin von 2018 will endlich zurück an die Spitze. Die Enttäuschung über die verpasste Olympiaqualifikation hat sie dank ihrem bewährten Umfeld mit Mentor und Teamchef Ralph Näf gut weggesteckt. Bei der Weltmeisterschaft reichte es für Rang 10 in Shortrack und XC, bei der Europameisterschaft für Rang 9. Ein kleines bisschen fehlt Alessandra also noch für den Sprung zurück aufs Podium...

HERREN

Unglaubliche Saison, aber wie wird das Finale für Mathias Flückiger? © Bartek Woliński

Mathias Flückiger (Jg. 1988, Thömus RN Swiss Bike Team)

Eines ist klar: Wer 2021 im Cross Country Rennen gewinnen will, der muss Mathias Flückiger schlagen. Der Emmentaler ist zu einem Titan herangewachsen, der auch unter Druck liefern kann. Nach der Freude über die Silbermedaille in Tokio, ärgerte er sich allerdings sehr über Rang 2 bei der Weltmeisterschaft – zu lange hatte er vor Nino Schurter geführt. Die Enttäuschung nach dem verpassten Regenbogentrikot sitzt tief. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das für die Lenzerheide ein Extra-Ansporn ist. Es wird auf jeden Fall enorm spannend.

Nino Schurter (Jg. 1986, Scott Sram MTB Racing Team)

Sprint zu Gold für Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto

What a comeback! Bei Nino Schurter muss man sagen: Sag niemals nie. Viele hatten den Altmeister bereits abgeschrieben. Er steht aber auch mit seinen 35 Jahren noch hungrig an der Startlinie und nach dem 4. Rang in Tokio scheint Nino hungriger als je gewesen zu sein: Hauchdünn holt er sich vor Mathias den Weltmeistertitel (seinen Neunten) und jubelte sich das Herz aus dem Leib. In der Lenzerheide wurde Nino 2018 Weltmeister. Home-Ground + gute Erinnerungen + erstarktes Selbstvertrauen + Siegesrausch = sehr gute Voraussetzungen...

Lars Forster (Jg. 1993, Scott Sram MTB Racing Team)

Lars Forster im Schlamm-Outfit © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Nach dem verpatzen Frühjahr, konnte Lars mit der abgefallenen Last der Qualifikation für Tokio endlich wieder aufdrehen. In der Hitze Serbiens wurde er strahlender Europameister! Ein Beweis dafür, dass sein Weltcupsieg in Snowshoe 2019 keine Eintagsfliege war. Nach dem eher enttäuschenden 14. Rang bei der Weltmeisterschaft will Lars vor Heimpublikum jetzt besonders angreifen.

Filippo Colombo (Jg. 1997, Absolute Absalon BMC MTB Team)

Zurück aus der Verletzungspause zeigt Filippo eindrücklich, warum ihn die Schweizer als dritten Fahrer für Tokio nominiert haben. In Japan landete er auf Rang 12, bei den Europameisterschaften holte er sich Bronze und bei der Weltmeisterschaft wurde es der 8. Platz im Shorttrack und der 9. im Cross Country. Im Grunde wäre das erste Weltcup-Podium für Filippo bald mal fällig.

