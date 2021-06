Herren-XC in Leogang: Angriff und Flucht, Biss und Coolness, Katz und Maus

Es scheint als ob nichts Mathias Flückiger bremsen kann: Konstanz, Biss, Coolness – und das auf allen Strecken bei allen Bedingungen. Früher als Kletterziege bekannt, betitelt sich Flückiger heute selber als Allrounder. Das stellte er in Leogang erneut unter Beweis und gewann nach dem Shorttrack am Freitag auch das Cross Country-Rennen am Sonntag. Mit der Leistung wurde Flückiger zum ersten Mal in seiner Karriere in das Trikot des Weltcup-Leaders eingekleidet.