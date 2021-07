Schweizer Schlamm-Solo mit Double beim XCO-Weltcup der Herren in Les Gets

wie im Cross Country. Das hat er beim vorhergehenden WC ebenfalls geschafft – ein Double-Double also... Ausserdem schafft er damit den erste Doppelsieg in der Les Gets-Geschichte. Dabei fuhr Mathias – der gerade von einem Höhentraining kommt – in Solo-Manier den anderen davon. Er trug wie beim WM-Rennen im vergangenen Oktober ein Gilet, weil er die Kälte schlecht verträgt. Kurz vor der Ziellinie zog er das aber aus, um sein Weltcup-Leader-Trikot zu präsentieren – den Vorsprung im Gesamt-Weltcup kann er einmal mehr ausbauen.

Der Tscheche Ondrej Cink fährt seine bisher stärkste Saison und überzeugt mit konstanten Leistungen – aber aktuell fährt er noch im Schatten von Überflieger Flückiger. Das zeigte sich in der ersten Runde an einer Kleinigkeit beim Überholmanöver: Ondrej drückte die Wellen weg, während Mathias sie sprang und an ihm vorbeiziehen konnte. Aber der 30-jährige Tscheche entwickelt sich dennoch mehr und mehr zum Multitalent: Während er früher in schlammigen Bedingungen und technischen Abfahrten keine Chance hatte, gelingt ihm in Les Gets ein souveräner Lauf. In trockenen Verhätlnissen kann Ondrej sicher noch mehr zeigen...