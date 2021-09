Furioses Finale beim letzten XCO-Rennen: Almost Heaven in West Virginia?

Der Hashtag #almostheaven prangte in Snowshoe in Anspielung an die "Take me Home, Country Roads"-Staatenhymne von West Virginia an den Banden. Für

war das Wochenende in den USA aber definitiv der Himmel auf Erden! Sie stand als Short Track-Siegerin mit einem Strahlen und enorm viel Selbstbewusstsein am XCO-Start, führte das Rennen von Anfang an souverän an und liess es sich bis zum Schluss auch nicht nehmen. Wenn es läuft, dann läuft's! Das Kraftpaket aus Grossbritannien rollte im Regenbogentrikot mit unglaublichen 1:31 Minuten Vorsprung durchs Ziel. Zugleich sicherte sie sich damit Rang 2 im Gesamt-Weltcup (vor Jenny Rissveds).