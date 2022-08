Das sind die besten Charaktere in Multiversus

Am 19. Juli hat der neue Plattform-Fighter von Warner Bros. die Beta-Phase verlassen. Seit dem herrscht viel Hype um den Titel. Eine Frage, die viele Spieler bei einem solchen Game natürlich sofort umtreibt ist: Welcher Charakter ist der beste? Mittlerweile haben wir glücklicherweise die ersten Turnier-Ergebnisse und Meinungen von Top-Spielern (viele von ihnen mit einem Smash Bros.-Hintergrund). Anhand diesen Informationen haben wir euch eine Liste der aktuell besten Kämpfer zusammengestellt.

1v1 oder 2v2?

Der Kern des Game-Designs von Multiversus basiert auf 2v2-Kämpfen. Anhand dessen sind auch die Charaktere in dieser Liste bewertet. Allerdings können viele von ihnen ihre Qualitäten auch in Einzelkämpfen zur Geltung bringen.

Das bisher grösste Multiversus-Turnier fand auf EVO 2022 statt. Und auch wenn der Fokus des Events klar auf Fighting Games liegt, hat es dennoch eine lange Geschichte mit Plattform-Fightern. Teilweise sogar innerhalb seines Main-Line-Ups. Dieses mal war Multiversus nur ein Neben-Event. Es hat aber gezeigt, dass der Titel grosses E-Sport-Potenzial hat. Sowohl für die Spieler, als auch die Zuschauer.

10 Min Esports Esport Stars wie Daigo and Tanukana erzählen uns vom Leben als Pro-Gamer in Japan.

Bugs Bunny / Velma

Der beste Support-Charakter in Multiversus ist Velma © Warner Bros.

Diese beiden Charaktere kann man leicht zusammenfassen. Auf dem bisher grössten Multiversus-Turnier, während EVO 2022, waren diese beiden Fighter in fast jedem Match zu sehen. Sie hatten mit Abstand die grösste Teilnehmerquote des Events. Über die Hälfte der Spieler in der Top 8 haben entweder Bugs oder Velma gespielt. Meist in Kombination.

Und selbst der EVO-Champion Nakat sagt in seinem Resümee nach dem Turnier: Wer in Multiversus Geld gewinnen will, sollte Bugs oder Velma spielen.

Der Grund für ihre enorme Stärke liegt unter anderem darin, dass Bugs Bunny bereits für sich allein stehend ein Charakter ohne grosse Schwächen ist. Seine Combos sind verheerend und seine Möglichkeiten gegnerischen Angriffen auszuweichen hilft ihm dabei länger zu überleben als seine Kontrahenten. Spieler gehen soweit zu sagen, dass Bugs wesentlich besser ist als der gesamte restliche Roster.

Velma ist zwar nicht ganz so fehlerfrei wie Bugs, hat aber ungeahnte Combo-Finisher dafür, dass sie eigentlich ein Support-Charakter ist. Wer nicht aufpasst, wird in Windeseile von ihren Sprechblasen aus der Stage gekickt. Ihre Reichweite macht sie zu einem wirklich gefährlichen Gegner. Gepaart damit, dass sie ihre Gegner schwächen kann ist sie der optimale Ergänzungscharakter für viele offensiv-fokussierte Kämpfer.

Wer in Multiversus Geld gewinnen will, sollte Bugs oder Velma spielen. Nakat, EVO-Champion 2022

Tom & Jerry

Tom & Jerry sind in Multiversus eine Zoning-Maschine © Warner Bros.

Eine Stärke von Velma findet sich auch in Tom & Jerry: Reichweite. Zoning-basierte Charaktere sind aktuell ein grosses Problem für viele Spieler in Multiversus.

Mit seinem Neutral-Special platziert ihr Jerry auf dem Spielfeld und könnte von nun an Projektile zwischen ihm und Tom hin- und herschiessen. Mit Toms Tennisschläger können diese Projektile noch weiter verstärkt werden. Zusätzlich feuert Jerry auch noch mit den Korken einer Sektflasche. Es ist also unglaublich leicht den Bildschirm mit Dingen zu füllen, denen eure Gegner ausweichen müssen, ihre Angriffe unterbrechen und zu Combos führen können.

Das gesamte Toolkit des Duos ist darauf ausgelegt eine bedeutende Präsenz auf der Stage einzunehmen und es dem Gegner sehr schwer zu machen sie überhaupt brauchbar anzugreifen.

Batman

Achtung, Baterang! Der Move bereitet vielen Spielern Probleme. © Warner Bros.

Auch Batman war ein oft vertretener Charakter auf der EVO-Bühne. In 1v1-Games ist er sogar noch um einiges besser als in 2v2-Matches.

Das Tool, welches Batman so gut macht ist vor allem sein Baterang. Ein Projektil mit gebogener Flugkurve, das wieder zu Batman zurückkehrt und Gegner während der gesamten Zeit treffen kann. Erneut zeigt sich: Moves welche Gegner aus der Distanz attackieren können sind aktuell in Multiversus unverzichtbar. Was aber die wahre Stärke des Baterangs ist, ist dass Batman frei agieren kann, während sich das Projektil über die Stage bewegt. Auf diese Weise können viele Angriffe, die sonst mit mehr Risiko verbunden sind abgedeckt werden, indem ein Gegner kurz darauf von einem Baterang getroffen wird. Der Move, der hier am meisten Einsatz findet ist sein Grappling Hook. Dieser ist bei einem Projektil-Treffer auch ein direkter Combo-Starter.

Superman

Der Man of Steel wirft Gegner ganz leicht von der Stage © Warner Bros.

Es sollte niemanden überraschen, dass Superman Gegner trifft, wie ein heranfahrender Güterzug. Schon mit wenig Schaden fällt es ihm leicht seine Kontrahenten aus der Stage zu befördern und damit zu Punkten.

Sein Hitzeblick sorgt aber auch dafür, dass Superman ohne Probleme einen Zoning-Plan verfolgen kann. Besonders im 2v2, wenn sich die Gegner eventuell noch um einen anderen Kämpfer sorgen müssen ist dieser verzögerte Angriff oft tödlich. Zusätzlich deckt der Move auch eine grosse Fläche ab. Dies kann sowohl defensiv, als auch offensiv genutzt werden. Sollte Superman zurück auf die Stage wollen, kann er so seine Recovery decken. Ist der Gegner selbst abseits der Level-Kante, macht der Hitzeblick eine Rückkehr für diesen noch schwerer, als es ohnehin schon ist.

Auch im echten Leben kann man sich wie Superman fühlen. Allerdings nur, wenn man den gleichnamigen Trick auf einem BMX-Bike beherrscht. In dem Video Frames of Mind erklärt Matt Jones , wie er sich mental auf solche Tricks vorbereitet.

5 Min Frames of Mind Erhasche einen Blick darauf, wie Matt Jones sich jedes Detail seines Tricks schon vor der Action vorstellt.

Finn

Das abenteuerlichste an Finn sind seine unglaublich schnellen Normals © Warner Bros.

Mit seinen schnellen Normals ist Finn eine echte Offensiv-Maschine. Er trägt Gegner mit Leichtigkeit quer über die Stage. Sein Down-Tilt bricht nicht nur Schilde, sondern kann Kontrahenten an der Kante sogar von der Stage spiken. Viele seiner Angriffe comboen in seine Recovery und katapultieren Gegner darum ohne Probleme in die Blast-Zone.

In einem Spiel, dass so von starken Projektilen dominiert ist, sollte auch sein Side-Special erwähnt werden. Nutzt ihr diesen, vollführt Finn einen Schulterangriff, der von einem goldenen Schild begleitet wird, welche Projektile negiert. Auf diese Weise werden seine Matchups mit vielen anderen Top-Charakteren wesentlich besser. Besonders, da er diese dann im Nahkampf mit seinem aggressiven Spielstil überrumpeln kann.

Wo ist Wonder Woman?

Solltet ihr EVO 2022 gesehen haben, werdet ihr euch fragen: “Und wie gut ist Wonder Woman?”. Man müsste nun annehmen, dass sie auch zu den besten Fightern gehört. Immerhin war sie Teil des Champion-Teams des Turniers. Allerdings sind sich sowohl die führenden Community-Köpfe, als auch EVO-Champ Nakat einig: Wonder Woman ist gut, aber bei weitem nicht auf demselben Niveau wie die zuvor genannten Charaktere. Sie hat in den richtigen Händen offensichtlich das Potenzial in den Tops mitzumischen, allerdings spielen bei diesem aktuellen Ergebnis zwei weitere Faktoren mit hinein: Zum einen war sie nur ein Bestandteil des Teams - der zweite Charakter war Tom & Jerry. Und Nakat ist kein No-Name. Er hatte bereits Top-Platzierungen in allen Versionen von Super Smash Bros. und ist ein wahrer Experte, was Plattform-Fighter angeht.