So meistert ihr Multiversus! Unsere Tipps für Einsteiger

Mit dem Release von Mutliversus ist ein neuer Hype um Plattform-Fighter ausgebrochen. Bisher war Super Smash Bros. der unantastbare König des Genres. Natürlich gibt es zahlreiche andere Games, welche auf ihre Weise besonders sind und sich grosser Beliebtheit und an einer aktiven Community erfreuen. Allerdings konnte keiner dieser Titel so viele Spieler und Zuschauer anlocken, wie es Multiversus tut.

Und es ist nicht verwunderlich: Das Spiel bietet eine interessante Kämpfer-Auswahl voller ikonischer Charaktere aus dem Warner Bros-Universum. Der Einstieg in den Titel ist hürdenlos, da er Free2Play ist. Viele Spieler, darunter auch bekannte Smash Bros.-Profis haben Multiversus aus diesem Grund eine Chance gegeben und sind danach direkt hängen geblieben.

Wenn ihr auch eure ersten Schritte in Multiversus wagen wollt, haben wir ein paar Tipps für euch, die euch den Einstieg hoffentlich erleichtern.

Multiversus bietet eine bunte Auswahl an spielbaren Charakteren

Denn zum Schluss schält es euch Wonder Woman für eure Charakter-Auswahl frei.

Ihr werdet übrigens auch direkt belohnt, solltet ihr die Einführung bis zu Ende spielen. Denn zum Schluss schält es euch Wonder Woman für eure Charakter-Auswahl frei.

Kostenlos für alle Anfänger: Wonder Woman kann man freispielen