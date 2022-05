"Mich fasziniert die einfache Komplexität": Red Bull My Sounds mit Mondetto

präsentieren Persönlichkeiten aus der Schweizer Hip Hop-Szene ihre aktuellen musikalischen Lieblinge, sowie Dauerbrenner in ihrer Playlist. First Up:

: "Diese Produktionen hören sich an, als wäre es simpel und einfach, aber gleichzeitig weiss man wie unglaublich komplex es ist, sowas zu produzieren". Auch ohne Produzentenohr fällt auf: Die Songs sind stilistisch total unterschiedlich, aber haben tatsächlich etwas gemeinsam: Sie fühlen sich leicht an, simpel, gehen einfach ins Ohr und trotzdem erkennt man eine aufwendige Produktion.

Es erscheint logisch: Wer selbst produziert, hört gerade bei aufwendigen Produktionen genauer hin. Das ist es, was Mondetto fasziniert an

Es erscheint logisch: Wer selbst produziert, hört gerade bei aufwendigen Produktionen genauer hin. Das ist es, was Mondetto fasziniert an Drake (feat. Tems) und seinem "Fountains" , sowie auch an Tory Lanez mit "Lavender Sunflowers" : "Diese Produktionen hören sich an, als wäre es simpel und einfach, aber gleichzeitig weiss man wie unglaublich komplex es ist, sowas zu produzieren". Auch ohne Produzentenohr fällt auf: Die Songs sind stilistisch total unterschiedlich, aber haben tatsächlich etwas gemeinsam: Sie fühlen sich leicht an, simpel, gehen einfach ins Ohr und trotzdem erkennt man eine aufwendige Produktion.

Es erscheint logisch: Wer selbst produziert, hört gerade bei aufwendigen Produktionen genauer hin. Das ist es, was Mondetto fasziniert an Drake (feat. Tems) und seinem "Fountains" , sowie auch an Tory Lanez mit "Lavender Sunflowers" : "Diese Produktionen hören sich an, als wäre es simpel und einfach, aber gleichzeitig weiss man wie unglaublich komplex es ist, sowas zu produzieren". Auch ohne Produzentenohr fällt auf: Die Songs sind stilistisch total unterschiedlich, aber haben tatsächlich etwas gemeinsam: Sie fühlen sich leicht an, simpel, gehen einfach ins Ohr und trotzdem erkennt man eine aufwendige Produktion.

Dabei fällt sofort auf, wie unterschiedlich die beiden sind, eigentlich kommen sie sogar von den entgegengesetzten Enden des Szenen-Spektrums. Jule X mit einer lässigen, selbstironischen Art und Lexi mit einer deftigen Streetrap-Attitüde. Doch auch hier erkennt Mondetto einen gemeinsamen Nenner: "Mir gefällt am meisten, dass denen einfach alles egal ist. Sie verkörpern eine zero fucks Haltung".

Wenn Mondetto einen Blick auf die aktuellen Newcomer in der Schweizer Hip Hop-Szene wirft, ist für ihn klar, wer als nächstes durchstarten wird: Jule X und Lexi. Dabei fällt sofort auf, wie unterschiedlich die beiden sind, eigentlich kommen sie sogar von den entgegengesetzten Enden des Szenen-Spektrums. Jule X mit einer lässigen, selbstironischen Art und Lexi mit einer deftigen Streetrap-Attitüde. Doch auch hier erkennt Mondetto einen gemeinsamen Nenner: "Mir gefällt am meisten, dass denen einfach alles egal ist. Sie verkörpern eine zero fucks Haltung".

Wenn Mondetto einen Blick auf die aktuellen Newcomer in der Schweizer Hip Hop-Szene wirft, ist für ihn klar, wer als nächstes durchstarten wird: Jule X und Lexi. Dabei fällt sofort auf, wie unterschiedlich die beiden sind, eigentlich kommen sie sogar von den entgegengesetzten Enden des Szenen-Spektrums. Jule X mit einer lässigen, selbstironischen Art und Lexi mit einer deftigen Streetrap-Attitüde. Doch auch hier erkennt Mondetto einen gemeinsamen Nenner: "Mir gefällt am meisten, dass denen einfach alles egal ist. Sie verkörpern eine zero fucks Haltung".

Was ich aktuell release, finde ich immer am besten.

Was ich aktuell release, finde ich immer am besten.

Was ich aktuell release, finde ich immer am besten.

Kann man als Rapper und Produzent überhaupt sagen, welchen Song man am besten findet von den eigenen Kreationen? Auch hier geht Mondetto mit dem Flow: "Solange ich Musik mache, ist immer der aktuelle Release auch mein Lieblingssong. Wahrscheinlich kann ich erst am Ende meiner Karriere zurückschauen und bewerten, welches tatsächlich mein bester Song war". Einen Blick auf die Streamingzahlen zeigt, dass

Kann man als Rapper und Produzent überhaupt sagen, welchen Song man am besten findet von den eigenen Kreationen? Auch hier geht Mondetto mit dem Flow: "Solange ich Musik mache, ist immer der aktuelle Release auch mein Lieblingssong. Wahrscheinlich kann ich erst am Ende meiner Karriere zurückschauen und bewerten, welches tatsächlich mein bester Song war". Einen Blick auf die Streamingzahlen zeigt, dass "Polaroid" mit 592'577 Streams am meisten Anklang gefunden hat bei den Fans von Mondetto.

Kann man als Rapper und Produzent überhaupt sagen, welchen Song man am besten findet von den eigenen Kreationen? Auch hier geht Mondetto mit dem Flow: "Solange ich Musik mache, ist immer der aktuelle Release auch mein Lieblingssong. Wahrscheinlich kann ich erst am Ende meiner Karriere zurückschauen und bewerten, welches tatsächlich mein bester Song war". Einen Blick auf die Streamingzahlen zeigt, dass "Polaroid" mit 592'577 Streams am meisten Anklang gefunden hat bei den Fans von Mondetto.

50 Cent ft. The Game - How We Do

50 Cent ft. The Game - How We Do

50 Cent ft. The Game - How We Do

Eifel 65 - Too Much of Heaven

Eifel 65 - Too Much of Heaven

Eifel 65 - Too Much of Heaven

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - The Next Episode

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - The Next Episode

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - The Next Episode