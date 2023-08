Nadine Wallner: (lacht) Okay ...! Die Ehrfurcht vor dieser Aufgabe ist einfach noch immer da, obwohl ich sie schon geschafft habe. Schliesslich sind es so viele kleine Details, die an so einem Tag zusammenpassen müssen. Denn man ist nur Passagier der Natur, auch wenn die Vorplanung noch so perfekt war. Wenn das Wetter nicht mitspielt, Wind und Niederschlag die Tour unmöglich machen man selbst nicht in 100%iger Topform ist – all diese Faktoren spielen mit, um den Vertical Jungfrau Marathon in einem Tag zu schaffen. Darum ist der Respekt davor, dass alles geklappt hat, auch heute noch da.