Naomi Lareine: «Ich träume von einem ausverkauften Stadion»

Wer den Namen Naomi Lareine hört, denkt an eine Sängerin. Es hätte auch anders kommen können und man hätte bei ihrem Namen an einen Fussballstar gedacht. Sie spielte einst in der Schweizer Nationalmannschaft als Verteidigerin. Sie entschied sich dann aber gegen eine sportliche Karriere und für die Musik: «Als Frau verdient man nahezu nichts im Fussball und auch zeitlich gesehen lohnt es sich nicht – mit 30 ist es schon wieder zu Ende». Neben dem Fussballfeld brachte sie sich selbst das Klavierspielen bei, Musik war schon immer allgegenwärtig in ihrem Leben. Spätestens als sie in der Schule zum ersten Mal in einem Musical mitspielte, stellte sich heraus, dass sie auch talentiert war darin.