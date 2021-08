„Wir haben den einmaligen Moment perfekt genutzt“

„Es ging alles unglaublich schnell. Es war Donnerstag, als ich meinen Vater zum Essen besuchte. Er wohnt unmittelbar am Bielersee. Ich hatte meine Drohne mitgenommen: Der See war über die Ufer getreten. Ich machte einige Aufnahmen und fuhr wieder nach Hause.

„Es ging alles unglaublich schnell. Es war Donnerstag, als ich meinen Vater zum Essen besuchte. Er wohnt unmittelbar am Bielersee. Ich hatte meine Drohne mitgenommen: Der See war über die Ufer getreten. Ich machte einige Aufnahmen und fuhr wieder nach Hause.

„Es ging alles unglaublich schnell. Es war Donnerstag, als ich meinen Vater zum Essen besuchte. Er wohnt unmittelbar am Bielersee. Ich hatte meine Drohne mitgenommen: Der See war über die Ufer getreten. Ich machte einige Aufnahmen und fuhr wieder nach Hause.

Am Freitag musste ich noch ein paar Aufträge für Kunden fertigmachen. Es wurde Abend, bis ich die Drohnenaufnahmen vom Bielersee anschauen konnte. Als ich sie sah, realisierte ich: Das ist ein einmaliger Moment.

Am Freitag musste ich noch ein paar Aufträge für Kunden fertigmachen. Es wurde Abend, bis ich die Drohnenaufnahmen vom Bielersee anschauen konnte. Als ich sie sah, realisierte ich: Das ist ein einmaliger Moment.

Am Freitag musste ich noch ein paar Aufträge für Kunden fertigmachen. Es wurde Abend, bis ich die Drohnenaufnahmen vom Bielersee anschauen konnte. Als ich sie sah, realisierte ich: Das ist ein einmaliger Moment.