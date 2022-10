NBA2K23: Ein satter 3-Punkt-Wurf

Um es ganz klar von Beginn an zu sagen: NBA 2K23 ist ein Monster. Ein wahres Umfangmonster nämlich. Was die Entwickler hier alles an Inhalten reingestopft haben, ist schier unglaublich. In den verschiedenen Spielmodi der Basketball-Simulation schlummert das Potenzial von Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten Stunden Spielspass. Aber der Reihe nach.

NBA 2K23 bietet eine Vielzahl von Modi, die dich von Beginn an direkt auf den Court bringen, dir die Grundlagen des Spiels beibringen, dich in die glorreichen Zeiten eines Michael Jordan zurückbringen oder in den Untiefen einer NBA-Karriere eintauchen lassen. Das Basketball-Spiel kommt in einer modernen, schillernd-bunten Aufmachung daher und preist seine Inhalte mit Wumms und Getöse an, als wäre man auf einem Jahrmarkt. Da fällt es schwer, sich sofort für den individuell "richtigen Content zu entscheiden. Wer beim Start etwas Unterstützung benötigt, schaut sich am besten unseren Anfänger-Artikel an.

