NBA 2K23: Tipps für Anfänger auf dem Simulations-Court

Wer sich viel Zeit ersparen will, sollte auf jeden Fall die Schnellreise per U-Bahn nutzen, egal wie schön die neue Stadt gestaltet ist.

Wer sich viel Zeit ersparen will, sollte auf jeden Fall die Schnellreise per U-Bahn nutzen, egal wie schön die neue Stadt gestaltet ist.

Wer sich viel Zeit ersparen will, sollte auf jeden Fall die Schnellreise per U-Bahn nutzen, egal wie schön die neue Stadt gestaltet ist.

Nutzt unbedingt die Locker-Codes (Schliessfachcodes) - so kommt ihr schnell und kostenlos an Spieler, Tokens und Packs und könnt euer Team schnell um neue Spieler erweitern. Nicht verwendete Items könnt ihr dann locker auf dem Auktionsmarkt gegen Bares eintauschen. Ausserdem wichtig: Holt euch jeden Tag Belohnungen dafür ab, dass ihr spielt! Das reicht von Klamotten bis zur Ingame-Währung.

Nutzt unbedingt die Locker-Codes (Schliessfachcodes) - so kommt ihr schnell und kostenlos an Spieler, Tokens und Packs und könnt euer Team schnell um neue Spieler erweitern. Nicht verwendete Items könnt ihr dann locker auf dem Auktionsmarkt gegen Bares eintauschen. Ausserdem wichtig: Holt euch jeden Tag Belohnungen dafür ab, dass ihr spielt! Das reicht von Klamotten bis zur Ingame-Währung.

Nutzt unbedingt die Locker-Codes (Schliessfachcodes) - so kommt ihr schnell und kostenlos an Spieler, Tokens und Packs und könnt euer Team schnell um neue Spieler erweitern. Nicht verwendete Items könnt ihr dann locker auf dem Auktionsmarkt gegen Bares eintauschen. Ausserdem wichtig: Holt euch jeden Tag Belohnungen dafür ab, dass ihr spielt! Das reicht von Klamotten bis zur Ingame-Währung.

Anfänger sollten definitiv regelmässig die Trainingsoptionen in 2KU nutzen, hier könnt ihr euch mit den wichtigsten Spielmechaniken vertraut machen. Zur Auswahl stehen u. a. Freeplay, Übungspartien oder gezielte Übungen in einzelnen Basketball-Disziplinen, sodass ihr dann gewappnet seid, wenn es Ernst wird.

Anfänger sollten definitiv regelmässig die Trainingsoptionen in 2KU nutzen, hier könnt ihr euch mit den wichtigsten Spielmechaniken vertraut machen. Zur Auswahl stehen u. a. Freeplay, Übungspartien oder gezielte Übungen in einzelnen Basketball-Disziplinen, sodass ihr dann gewappnet seid, wenn es Ernst wird.

Anfänger sollten definitiv regelmässig die Trainingsoptionen in 2KU nutzen, hier könnt ihr euch mit den wichtigsten Spielmechaniken vertraut machen. Zur Auswahl stehen u. a. Freeplay, Übungspartien oder gezielte Übungen in einzelnen Basketball-Disziplinen, sodass ihr dann gewappnet seid, wenn es Ernst wird.

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: Befasst euch vor der ersten Partie unbedingt mit den Controller-Einstellungen. Dort könnt ihr etwa diverse Kameraeinstellungen verändern, aber auch den Schwierigkeitslevel für Offensive und Defensive anpassen oder an der Passkontrolle schrauben. Ausserdem könnt ihr die Zeitfenster und das allgemeine Verhalten bei Würfen anpassen. Auf diese Weise könnt ihr die Steuerung an euren Spielstil anpassen und erfolgreicher spielen.

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: Befasst euch vor der ersten Partie unbedingt mit den Controller-Einstellungen. Dort könnt ihr etwa diverse Kameraeinstellungen verändern, aber auch den Schwierigkeitslevel für Offensive und Defensive anpassen oder an der Passkontrolle schrauben. Ausserdem könnt ihr die Zeitfenster und das allgemeine Verhalten bei Würfen anpassen. Auf diese Weise könnt ihr die Steuerung an euren Spielstil anpassen und erfolgreicher spielen.

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: Befasst euch vor der ersten Partie unbedingt mit den Controller-Einstellungen. Dort könnt ihr etwa diverse Kameraeinstellungen verändern, aber auch den Schwierigkeitslevel für Offensive und Defensive anpassen oder an der Passkontrolle schrauben. Ausserdem könnt ihr die Zeitfenster und das allgemeine Verhalten bei Würfen anpassen. Auf diese Weise könnt ihr die Steuerung an euren Spielstil anpassen und erfolgreicher spielen.