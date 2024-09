NBA 2K25: Ein Sprung Richtung Basketball-Himmel

Als Visual Concepts vor genau 25 Jahren erstmals die NBA betrat, war der Markt noch voller Basketballsimulationen. EA hatte NBA Live, Acclaim veröffentlichte NBA Jam, von Sony gab es NBA ShootOut und dann kam auch noch NBA 2K hinzu. Ein enger Machtkampf aus dem 2K heute als klarer Sieger hervorgegangen ist. Mittlerweile geht man schon ins fünfte Jahr als einziges NBA-Spiel – und dennoch ruht der Entwickler sich nicht auf dem Monopol aus. Man merkt in jedem Moment des Spiels, dass sie Basketball atmen, leben und lieben.

01 Butterweiche Ballführung

Schon bei den Basics eines Basketballspiels überzeugt NBA 2K25 auf voller Linie. Das Gameplay fühlt sich butterweich an – und extrem kontrolliert. Letztes Jahr hat 2K das sogenannte ProPlay eingeführt, mit dem sie deutlich einfacher Videoaufnahmen aus der NBA in Animationen umwandeln können. Schon das brachte einen klaren Schritt nach vorne, vielen Spielern ihre Signature-Moves und ein runderes Spielgefühl mit tausenden neuen Animationen. Dieses Jahr wurde nun nochmal kräftig an der Dribble-Physik gearbeitet und. Das Resultat ist das flüssigste Gameplay der Serie mit Würfen und Aktionen, die sich tatsächlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich anfühlen; inklusive der Möglichkeit Würfe und Pässe anzutäuschen oder abzubrechen.

Shai Gilgeous-Alexander © 2K

Die andere Seite der Medaille einer so umfangreichen Simulation: von Jahr zu Jahr wurde es für Neulinge immer schwerer, den Einstieg zu finden. Eine der wichtigsten Neuerungen des aktuellen Spiels ist daher der umfangreiche Learn-2K-Modus. Ein Tutorial klingt natürlich erstmal wenig spannend; es lohnt sich aber, hier immer wieder Zeit zu verbringen. Erst durch diesen Modus wird einem die Tiefe des Spiels so wirklich bewusst und selbst Profis dürften noch den ein oder anderen Wurf neu lernen. Zudem gibt es etliche Minispiele, in denen spielerisch die Aktionen verinnerlicht werden können. Hat man sich dann im Spiel zurechtgefunden, öffnet sich die Tür zu einem Monstrum von Sportspiel.

02 Rollenspiel meets Sportsimulation

Jedes Jahr bestechen die Spiele der NBA-2K-Reihe mit ihrer Masse an Optionen; und jedes Folgejahr werden die Ableger der Serie dann trotzdem noch grösser. Selbstverständlich gibt es viele übliche Modi. Wir können in ein schnelles Spiel springen und uns mit dem Computer oder Freunden messen. Mit MyTeam gibt es auch einen mittlerweile in jeder Sportsimulation üblichen Karten-Sammel-Modus.

Bei NBA 2K25 sind diese Optionen aber nur ein Bruchteil des Spiels; und gar nicht unbedingt die Highlights. Das weiss auch Entwickler Visual Concepts und schmeisst uns zum Spielstart erstmal in die Karriere. Direkt stehen wir im siebten Spiel der NBA Finals und holen den Titel; merken aber wenig später, dass es doch nur ein Traum war. Nun erleben wir wahlweise den Weg von der High School bis zum Profi oder stürzen uns direkt in die City und kämpfen dort um den Status als NBA-GOAT.

Schliesst ihr euch “Rise” an, spielt ihr inmitten einer Roboter-Fabrik © 2K Games

Die City ist eine Art MMO-Hub in dem ihr euch frei bewegen könnt. Ihr absolviert Quests, spielt Minispiele, fahrt mit Go-Karts herum, schliesst euch Crews an, baut euren Ruf auf. Wo in anderen Sportspielen die Karriere nur etliche mit Zwischensequenzen aneinandergeklebte Spiele sind, steckt in NBA 2K25 ein halbes Rollenspiel. Ähnlich wie in einem Rollenspiel haben wir bei unserem Charakter auch unendliche Einstellungsoptionen. Wir können seine Fähigkeiten auf die einzelnen Spielaktionen runtergebrochen genau anpassen – oder uns von vorbereiteten Profi- oder NBA-Builds leiten lassen, die sich an den Attributen von Spielertypen oder Stars orientieren. Und das ist immer noch nicht alles.

03 Der ultimative Fan-Service

In MyNBA könnt ihr als General Manager die Kontrolle über ein komplettes Franchise übernehmen. Der Clou: Ihr dürft nicht nur zwischen allen aktuellen NBA-Teams wählen, sondern auch aus fünf weiteren Ären. Mit NBA 2K23 wurde das Feature eingeführt und wir bekamen die 80er mit Magic Johnson und Larry. Bird, die 90er rund um Michael Jordan und die 2000er mit Kobe Bryant. Letztes Jahr wurden die frühen 2010er mit LeBron James hinzugefügt und nun folgen auch die End-2010er mit Steph Curry als Star.

Die Ären kommen mit kompletten Teams, angepassten Spielermodellen und Filtern, mit denen das Spiel auch wie eine TV-Übertragung von damals aussieht. Die Liebe fürs Detail ist hier einfach unglaublich; und der Fanservice ebenfalls. Es ist für einen Basketballfan einfach noch ein ganz anderer Reiz, wenn man nicht nur aktuelle, sondern auch komplette historische Ligen mit der aktuellen Technik spielen kann. Hier dürften die meisten Spieler die Teams finden, wegen denen sie sich in den Sport verliebt haben.

Zum Start bekommt ihr zwei Starspieler als Free Agents für euer Team © 2K Games

04 Money, Money, Money

Fanservice ist sowieso das grosse Stichwort bei NBA 2K25. Die Präsentation ist so liebevoll und voller kleiner Details. Da sind nicht nur die eben erwähnten Filter für Retro-Looks. Alles sieht bis ins Letzte aus wie eine NBA-Übertragung; inklusive Cheerleadern, die in den Pausen tanzen oder Fans, die sich an Gewinnspielen auf dem Platz versuchen. Der einzige Punkt, wo die Fans nicht an erster Stelle stehen? Bei den allgegenwärtigen Mikrotransaktionen.

Auch diese sind heute ein Teil fast jedes Sportspiels; nur ist NBA 2K25 eben besonders penetrant. Jedes Mal, wenn man das Hauptmenü betritt, begrüssen einen Werbebanner. Möchte man online mithalten, bleibt einem kaum etwas übrig, als Unmengen der virtuellen Währung zu kaufen. Es trübt das Bild des ansonsten an jeder Ecke herausragenden Spiels. Wer die Online-Modi nutzen will, muss entweder viel Zeit investieren oder etwas tiefer in die Tasche greifen. Wer allerdings vor allen Dingen mit Freunden spielt oder offline unterwegs ist, bleibt von diesem Wermutstropfen verschont. Denn abseits von den Mikrotransaktionen ist NBA 2K25 schon sehr nah dran am perfekten Basketballspiel.