Hier ist das Boat One von Alinghi Red Bull Racing

Eine America's-Cup-Kampagne ist wie eine Schweizer Uhr, die aus vielen verschiedenen, fein aufeinander abgestimmten Teilen besteht, die das Ganze ausmachen. Und an diesem sonnigen Tag in Barcelonas Port Vell kamen all diese verschiedenen Teile zusammen, um diesen besonderen Meilenstein zu feiern: das Boot wurde erstmals ins Wasser gelassen.

"Ein Boot wie dieses zu entwerfen, ist das Ergebnis harter Arbeit von vielen verschiedenen Leuten", sagte er. "Man bedenke, wie viele Leute sich anstrengen mussten, um so etwas rechtzeitig aus der Werkstatt zu bekommen. Es ist so komplex, und die Tatsache, dass man mit einer Gruppe von Personen zusammenarbeitet, die zu den absolut Besten der Branche gehören und über erstklassige Werkzeuge und alles verfügen, was man für den Erfolg braucht. Wir hatten bei diesem Bootsbau alles, was wir uns wünschen konnten."

Die Teammitglieder waren sich über die Bedeutung der Zeremonie einig. "BoatOne im Wasser zu haben, ist die Feier eines Erfolgs, es ist ein besonderer Moment, der eine neue Phase markiert", sagte Adolfo Carrau, Designkoordinator. "Heute wird der Beitrag so vieler verschiedener Menschen zu unserer Rennyacht deutlich. Es ist das erste Boot, das die Gruppe gemeinsam entworfen und gebaut hat. Nun ist es an der Zeit, es in Betrieb zu nehmen und zu testen."

