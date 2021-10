Eines dieser früheren Projekte war ein Gymbag, den Hänny hatte herstellen lassen. 1000 Stück bestellt, 500 verkauft – das klassische Schicksal eines Start-ups. Doch eines Tages stand Hänny in Winterthur in der Post an und sah vor sich jemanden, der einen solchen Gymbag trug. 57 Kilometer von Lenzburg entfernt. Da fasst Hänny den Entschluss: mehr Farben, mehr Modelle.

Damals war Nicholas Hänny 25 und Robin Gnehm 24 Jahre alt. Sie bestellten Beanies, liessen Logos herstellen und eine Kollegin nähte die schmale Tanne vorne auf die Mützen. «Damals», sagt Hänny heute, «hatten wir noch nicht viel Ahnung von Nachhaltigkeit.» Aber die Kundschaft meldete sich zu Wort: Made in China? No way.

Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sehen Nachhaltigkeit als Prozess und sind uns sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir auf unsere Anfangszeit zurückblicken, sehen wir, wie weit wir schon gekommen sind. Vor allem für unsere Grösse sind wir in vielen Bereichen doch schon sehr fortschrittlich.

