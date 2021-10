So erobert Noam Yaron das Schloss Greyerz.

Noam Yaron ist 24 Jahre alt und lebt in Morges, am Ufer des Genfersees. In seiner Kindheit beschäftigte er sich mit Judo, jedoch machten seinem Körper die Stürze in der Sportart zu schaffen. Aufgrund ärztlichen Rates hörte er mit dem Kampfsport auf. Der Arzt riet ihm zu Rudern oder Schwimmen. «Ich war als Junge ein bisschen übergewichtig, und mich ohne T-Shirt zu zeigen fiel mir echt nicht leicht, als ich 8 war», erinnert sich Noam Yaron. Trotzdem entschied er sich fürs Schwimmen. Obwohl er oft trainierte, blieben gute Resultate lange aus. Sein Coach fand, die Sache sei sinnlos – und spornte damit Noams Ehrgeiz an: «Ich werde mal ein richtig guter Schwimmer!», versprach er vor allen Teamkollegen.

