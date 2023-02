Wer bist du, Nyck de Vries?

Die Chancen sind mit den Jahren seltener geworden, aber dieses Mal sitzt Nyck de Vries im richtigen Wagen. Nächstes Jahr hätte er der einzige F2-Champion seit 2017 sein können, der noch nie in der Königsklasse gestartet ist - mit Ausnahme von Felipe Drugovic, der gerade erst den Titel gewonnen hatte. Hendrik "Nyck" de Vries ist der sechzehnte Niederländer, der im September bei einem Grand Prix an den Start ging. Mit 27 Jahren ist er zudem der älteste Rookie in der Startaufstellung seit Brendon Hartley, der von 2017 bis 2018 ebenfalls bei der "kleinen Scuderia" war. Ein Spätentwickler? Vielleicht ist es das. Eine gerechte Belohnung? Zweifellos, denn das ehemalige Wunderkind, das schon in jungen Jahren in das Nachwuchsprogramm von McLaren aufgenommen wurde, hat einen umfangreichen Lebenslauf und eine beneidenswerte Erfolgsbilanz vorzuweisen.

Der aufsteigende Stern des Motorsports

"Schon beim Kartfahren war er wie ein Ausserirdischer", erinnert sich Gwen Lagrue, Leiter der Fahrerentwicklung bei Mercedes, in AutoHebdo. Anfang der 2010er Jahre wurde Nyck de Vries als "next big thing" im Motorsport angekündigt. Seine beiden Weltmeistertitel, die er 2010 und 2011 gewann, bestätigen diese Annahme. In der Chronologie ist er direkt vor Max Verstappen gelandet", sagt Gwen Lagrue. Es ist einfach so, dass wir fünf Jahre lang von zwei Niederländern überholt wurden. Doch der 2012 begonnene Übergang zum Einsitzer machte den Aufstieg, der noch vor wenigen Monaten unausweichlich schien, immer schwieriger. Im Formel Renault Eurocup wartete er drei Rennsaisons lang auf seine Krönung. Nach einem gelungenen Auftritt in der Formel Renault 3.5-Serie wechselte der gebürtige "Sneeker" in die GP3-Serie und unterschrieb bei ART Grand Prix, einem der besten Rennställe im Feld. Das Problem: Er konnte nicht mit seinen beiden Teamkollegen Charles Leclerc und Alexander Albon mithalten, die Meister bzw. Vizemeister wurden. Nyck de Vries belegte hingegen den sechsten Platz.

Charles Leclerc, Nyck de Vries und Alexander Albon in der GP3-Serie. © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Der vergessene Champion

Der Wendepunkt in seiner Vorzimmer-Karriere fand zweifellos im Jahr 2018 statt. In seiner zweiten Saison in der F2 belegte der Niederländer den vierten Platz in der Meisterschaft hinter George Russell, Lando Norris und Alexander Albon. Alle drei Fahrer erhalten einen Stammplatz in der F1, Nyck de Vries verpasst den Anschluss. Und obwohl er im nächsten Jahr mit 12 Podiumsplätzen und vier Siegen den Titel holt, muss er sich mit einem Platz in der Formel E in einem von Mercedes geführten Team begnügen. Der aktuelle Formel-1-Markt ist völlig blockiert, es gibt dort keine Chance für mich", beklagte er sich gegenüber der Zeitung L'Equipe. Ich bin immerhin F2-Champion und das können nicht viele Fahrer von sich behaupten. Ich glaube nicht, dass ich mich für diesen Titel schämen muss. Vergleichen Sie meine Karriere mit der von Albon: Er ist nicht F2-Champion geworden. Nehmen Sie Norris, der im letzten Jahr ein Rennen in der F2 gewonnen hat, während ich drei Rennen gewonnen habe". Nyck de Vries ist sich bewusst, dass die Vermutungen nicht zu seinen Gunsten ausfallen, aber er hat die Formel 1 noch nicht abgeschrieben. Und er hat Grund, daran zu glauben.

Holländischer Humor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Obwohl Nyck de Vries manchmal etwas zögerlich mit der Offenlegung seines Potenzials war, nutzte er in dieser Saison jede Gelegenheit, die sich ihm bot. Der Formel-E-Weltmeister profitierte von der neuen Regel, dass unerfahrene Fahrer, die "nicht mehr als zwei Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft bestritten haben", in der EL1 fahren dürfen, und wurde von da an im Fahrerlager heiss umworben. Er fuhr nacheinander für Williams, Mercedes und Aston Martin. Im September wurde er beim Grossen Preis von Monza als Ersatz für den an einer Blinddarmentzündung erkrankten Alexander Albon einberufen. Er schaffte es in Q2, überholte seinen Teamkollegen Nicholas Latifi und profitierte von der Vielzahl an Strafen, die seine Konkurrenten erhielten, sodass er vom achten Startplatz aus losfahren konnte. Am Sonntag erreichte er dank seines guten Reifenmanagements und einiger spektakulärer Überholmanöver den neunten Platz. Nyck de Vries, der zum "Fahrer des Tages" gewählt wurde, sammelte an diesem Tag wertvolle Punkte im Rennen um einen Platz im Cockpit, da die Situation offener zu sein scheint als 2019. In den Medien wurde er bei Williams, Alpine oder AlphaTauri angekündigt.

Am 8. Oktober wurde es offiziell: Der Niederländer kam anstelle von Pierre Gasly, der zu Alpine abgewandert war, zur Scuderia AlphaTauri. Eine erstaunliche Abwerbung für einen Rennstall, der normalerweise junge Fahrer aufnimmt? Nicht so sehr, wenn man Franz Tost glaubt. Alle jungen Red Bull-Fahrer wurden in Betracht gezogen", erklärt er auf der offiziellen Website der Formel 1. Aber ihnen fehlt es an Erfahrung, sie brauchen noch ein oder zwei Jahre in ihren jeweiligen Klassen. Dass Nyck de Vries einer der grossen Gewinner einer "silly season" ist, erklärt sich auch aus dem Wunsch, einen Fahrer zu verpflichten, der in der Lage ist, die Führung eines Teams zu übernehmen, das seinen grössten Punktesammler verloren hat, und gleichzeitig Yuki Tsunoda bei seiner Entwicklung zu unterstützen. Und es spielt keine Rolle, dass die ideale Person ein 27-jähriger Rookie ist. "Ich möchte, dass sich Nycks Lernphase auf ein paar Tests beschränkt", sagt sein Teamchef. Wenn die Ausbildung erfolgreich verläuft, kann Nyck de Vries zwei Zeilen in seinem Lebenslauf hinzufügen. Die wichtigsten sind zweifellos: Grand-Prix-Sieger und Weltmeister.