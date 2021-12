Für die beiden jungen Talente des Schweizer Skisports ist es "unvorstellbar", eines Tages die Schweizer Nationalmannschaft zu verlassen und eine private Struktur wie

Alexis Pinturault

, Henrik Kristoffersen oder

aufzubauen. "Ich möchte nicht mit drei Trainern und einem Servicemann am Tisch sitzen und nur über Skifahren reden. Wir haben ein tolles Team, in dem viel gelacht wird, und wir fahren ziemlich gut Ski. Warum also etwas ändern?", so Marco Odermatt.