ÖKK Bike Revolution: So wird die Premiere in La Gruyère

ÖKK Bike Revolution Eine malerische Landschaft und abwechslungsreiche Trails erwarten die Fahrerinnen und Fahrer beim ersten Cross-Country-Event von ÖKK Bike Revolution in Gruyère in der Westschweiz.

Neben dem landschaftlichen, kulinarischen und architektonischen Charme der Region, gibt es aber vom 06. bis 08. September vor allem auch einige der weltbesten Bike-Rider zu bewundern. Bei den Damen wird Jolanda Neff ihr Comeback feiern. Die Olympischen Spiele musste sie wegen ihrer krankheitsbedingten Atembeschwerden absagen. Jetzt ist sie auf dem Weg zurück. In La Gruyère muss sich die 31-Jährige unter anderem gegen die Ukrainerin Yana Belomoina, die Britin Annie Last und natürlich gegen Alessandra Keller durchsetzen.

