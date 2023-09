ÖKK BIKE REVOLUTION: Krimi-Finish und Ausblick 2024

Bei Mathias Flückiger passte das Selbstvertrauen: Eine Woche zuvor war er in der Höhe und der Kälte von Andorra souverän zum Weltcup-Sieg gefahren. Und die Motivation für Huttwil konnte grösser nicht sein. Es ist sein Heimrennen, er hat es mitinitiiert und war auch in den Streckenbau involviert (bei seinem saftigen «Flückiger-Sprung» nahmen die meisten doch lieber die Chicken Line). Doch bei aller Vorfreude lautete die Frage: Wie viel Körner hat ihn Andorra gekostet? Nicht ausreichend, um ihn nicht so weiterfahren zu lassen, wie er aufgehört hat: mit einer Solofahrt zum Sieg.

Die Hochspannung spielte sich hinter Mathias ab. Nino Schurter war erkältungsbedingt nicht am Start und so war klar, dass sich das Duell um den Overall-Titel zwischen dem Führenden Lars Forster und seinem Thömus Team-Kollegen Vital Albin abspielen würde. Lars fährt die beste Saison seiner Karriere und zeigt super Konstanz. Plus: Er hat 2022 in Huttwil vor Nino gewonnen. Doch Vital ist speziell bei den Rennen der ÖKK Bike Revolution stets hochmotiviert.

Und so kam es zu einem knappen Ergebnis. Zu einem extrem knappen Ergebnis! Hinter Mathias hielten sich neben Lars und Vital noch Joel Roth und der Lette Martin Blums – einer der Überraschungen diese Saison. Die Positionen wechselten und damit immer wieder der Zwischenführende in der Gesamtwertung.

Joel landete schliesslich auf Rang 2 und komplettierte damit die Freude im Hause Flückiger – er startet für das BIXS Performance Team, das von Mathias Bruder Lukas gemanaged wird. Dahinter kam Martin Blums noch vor Vital ins Ziel und Lars folgte auf 5. Dass er damit den Gesamttitel geholt hat, konnte er im Ziel gar nicht glauben. Er habe «7 Runden durchgelitten», da blieb offensichtlich keine Kraft zum Rechnen… 10 Punkte hatte er am Ende Vorsprung auf Vital, 20 auf Mathias. Was für ein Krimi-Finish.

