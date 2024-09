ÖKK Bike Revolution Huttwil: Grosser Fight zum Finale

Auch wenn die Entscheidung schon gefallen ist und Alessandra Keller sich den Hattrick in der Gesamtwertung bereits gesichert hat – es wird auch bei den Damen spannend. Neben ihr stehen Nicole Koller und Jolanda Neff genauso am Start wie Seraina Leugger und Nachwuchsstar Ginia Caluori. Dazu kommen die Britin Annie Last, aus der Ukraine Yana Belomoyna und die Iranerin Faranak Partoazar aus

Pump for Peace-Team . Als Gast-Fahrerin ermöglicht das Thömus Maxon Team einer weiteren Iranerin – Shirin Zarrinkolah – den Start.