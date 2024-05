ÖKK Bike Revolution: Star-Auflauf in Chur

ÖKK Bike Revolution: Chur - Infos & Livestream XCO-Racing in der ältesten Stadt der Schweiz: die Elite des MTB-Sports zu Gast in der Schweiz bei einem der letzten Tests vor dem Start des UCI Weltcups.

ÖKK Bike Revolution Cross-Country Mountainbiking auf höchstem Niveau: Bei fünf Stopps in der ganzen Schweiz kämpft ein internationales Teilnehmerfeld um den Gesamtsieg.

Die Auftaktveranstaltung der ÖKK Bike Revolution 2024 in Chur wird einmal mehr zeigen, wie nah- und erlebbar der Mountainbike-Sport aussehen kann (und häufiger sollte): Bis zu 10.000 Zuschauer werden bei dem City-Event erwartet – eine Kulisse, die auch die auch für die Spitzenathleten aussergewöhnlich ist.

Das Race Village liegt mittendrin in der ältesten Stadt der Schweiz, die übrigens auch das dichteste Beizen-Netz des Landes hat und vor allem Wohnort von Nino Schurter und Vital Albin ist. Die beiden Schweizer Stars sind entsprechend motiviert für ihr Heimrennen (Nino ist zudem Mit-Initiator der ÖKK Bike Revolution). Mit am Start stehen neben den Schweizer Top-Fahrer:innen wie Mathias Flückiger,

eine Britin den Sieg (übrigens am Tag der Krönung von Charles III) vor Alessandra Keller und Laura Stigger. Was aber ist dieses Jahr zu erwarten?

2023 lieferte sich die Welt-Elite in Chur sensationelle Battles: Am Ende gewann

Vorjahressieger Pidcock hat soeben noch das Amstel-Strassenrennen in den Ardennen gewonnen. Es wird interessant zu sehen sein, wie er seinen MTB-Rennkalender um die Tour im Juni und Juli und Paris im August gestalten wird oder ob sein Fokus rein auf der Strasse liegen wird.

