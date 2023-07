ÖKK Bike Revolution - Davos Die ÖKK Bike Revolution zu Gast in Davos. Wer wird sich in den Bündner Bergen den Sieg beim vierten Stopp der Serie holen?

Auf der physisch schwierigen Strecke mit steilem Anstieg und langem Downhill staubte es in der trockenen Hitze. Sina Frei (Specialized Factory Racing Team) ging als Gesamtführende der Serie an den Start, Alessandra als ihre Verfolgerin. Und die beiden bestimmten gemeinsam mit Nicole Koller (GHOST Factory Racing Team) von Anfang an das Rennen. Doch Alessandra zog davon und lag in Runde 3 (von 8) bereits 22 Sekunden voran, bei Streckenhälfte war es eine Minute, in der vorletzten Runde zwei Minuten… Und sie sollte ihre Leistung überlegen ins Ziel tragen: Souveräne 1:38 min waren es am Ende – ihr erster Bike Revolution-Sieg!