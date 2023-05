Nah dran an den Stars: Die ÖKK BIKE REVOLUTION in Engelberg

Halbzeit für die ÖKK Bike Revolution – und was für eine: In Engelberg findet am 26–28. Mai der dritte Stopp der Serie statt und der wird anspruchsvoll! Eine neu gebaute, super zuschauerfreundliche Strecke erwartet die Fahrer:innen in der Trail-Arena von Engelberg. Und die wurde von Ralph Näf und Pirmin Kündig (Streckenchef vom lokalen OK) speziell für die ÖKK BIKE REVOLUTION designt. Ralph Näf ist mit Nino Schurter einer der Mit-Initiatoren der Rennserie, selbst dreifacher XC-Weltmeister und Teammanager der Equipe Thömus maxon.