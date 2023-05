ÖKK Bike Revolution – Das Herzschlagrennen von Engelberg

ÖKK Bike Revolution Cross-Country Mountainbiking auf höchstem Niveau: Bei fünf Stopps in der ganzen Schweiz kämpft ein internationales Teilnehmerfeld um den Gesamtsieg.

Lars Forster hat auf den letzten Runden gezeigt, was in ihm steckt: ein Turbo. Wenn er noch mehr Vertrauen fasst, wird er zünden.“

Die extra neu angelegte Strecke zeichneten zwei fahrtechnisch fordernde Aufstiege aus. Besonders eine Schlüsselstelle hatte es in sich: die ÖKK Herzschlagrampe – brutal steil, rutschig und von Wurzelwerk durchzogen. Die Bedingungen waren zwar top mit Sonne und warmen Temperaturen, aber der Waldboden war weiterhin feucht-fröhlich...

Bike Highlights in der Zentralschweiz

So lief das Rennen bei den Damen: