ÖKK BIKE REVOLUTION-Finale: Battle der Top-Stars

Forster vs. Schurter vs. Albin – Hauchdünne Entscheidung

Vital Ablin und Schurter. Aber Nino hat im Gegensatz zu den anderen beiden nur drei Resultate in der Wertung – und es gibt ein Streichresultat. Es werden also die besten vier Ergebnisse der fünf Rennen gezählt. Nimmt man aktuell die drei besten Resultate von Lars, Vital und Nino, so liegen sie innerhalb von 30 Punkten....

Ebenfalls mit am Start ist Mathias Flückiger, der aus dem Oberaargau stammt und keine 15 Minuten von der Rennstrecke aufgewachsen ist. Er und sein Bruder Lukas (BiXS Performance Race Team-Manager) sind im lokalen OK dabei und unterstützen in den Bereichen Streckenbau und Öffentlichkeitsarbeit. 2022 musste Mathias auf sein Heim-Rennen verzichten – umso mehr brennt er dieses Jahr auf den Sieg.

Am Freitagabend wird auf der Bike-Strecke einen Trail-Run veranstaltet und am Samstag kommt es im Rahmen des Fun-Rennens zu einem «MTB Klassentreffen» mit Athletenlegenden wie u.a. Thomas Frischknecht und Ralph Näf.

