Old School Rally: Ein Liebesbrief an die Playstation 1

Rudimentärer Realismus, eingefangen in Form von Low-Poly-Modellen und ergänzt durch niedrig aufgelöste Texturen haben ihren ganz speziellen Vibe. Eine Ästhetik, die man nur lieben kann, wenn man mit PSX oder N64 aufgewachsen ist. Old School Rally ist das neueste Spiel, das sich den Rally-Spielen der späten 90er Jahre widmet oder zumindest davon inspiriert ist, um ein vollwertiges Erlebnis zu bieten, das wirklich Spass macht.

