OlliOlli World - Der 2D-Skater geht neue Wege

Die OlliOlli-Reihe ist weit gekommen. 2014 erschien der erste Teil auf der PlayStation Vita und wurde schnell zu einem Geheimtipp für den Handheld. Bereits damals war es das pfeilschnelle Gameplay, welches die Spieler begeisterte.

OlliOlli World bleibt seinen Wurzeln treu und greift erneut darauf zurück, was die Reihe bisher ausgemacht hat. Allerdings traut sich der Titel auch einen Schritt weiter zu gehen. Während die bisherigen Spiele der Serie keinen wirklichen Kontext boten, bietet OlliOlli World eine Story und Spielewelt voller charmanter Charaktere.

Ihr erkundet als Schüler des Skate Wizards Chiffon die unterschiedlichen Skate-Biome von Radlandia. Dabei begleitet euch stets eure Crew, die euch gerade zu Beginn mit wertvollen Tipps zur Seite steht.

Auch wir haben ein paar Skateboard-Tipps für euch. In diesem Video erklären unsere Board-Athleten das Skateboard-ABC.

ABC of... Skateboarding

Skateboarden in Hochgeschwindigkeit

OlliOlli World hebt sich durch sein Gameplay von anderen Vertretern des Genres ab. Ihr betrachtet die Action, wie in den Vorgängern des Titels, aus einer Seitenansicht. Dabei nutzt das Spiel lediglich eine einzige Taste. Mit dieser pusht ihr, oder sorgt dafür, dass ihr nach einem Sprung sauber landet. Alle weiteren Aktionen werden über den linken Analogstick ausgeführt.

Zieht er den Stick in eine Richtung, beginnt euer Skater in die Hocke zu gehen und sich auf einen Trick vorzubereiten. Lasst ihr die Richtung dann los, führt ihr diesen aus. Haltet ihr nach Unten gedrückt, vollführt ihr einen Ollie, mit Links und Rechts rockt ihr einen Kick- bzw. Heelflip. Solltet ihr in der Luft sein und ein Objekt berühren, das sich für einen Grind eignet, müsst ihr auch hier lediglich eine Richtung gedrückt halte, um den Trick zu landen. Balance halten, wie in anderen Titeln, ist hier nicht nötig.

Der Name "Ollie" Der Skateboard-Trick Ollie ist nach seinem Erfinder Alan Gelfand benannt. Dessen Spitzname war "Ollie".

Ein Airwalk in der Wüste - In OlliOlli World kein Problem © roll7

Ähnlich wie bei anderen Genre-Kollegen bietet OlliOlli World natürlich noch weit komplexere Tricks. Das interne Trick-kompendium lässt keine Frage offen. Egal ob Impossible, Tre-Flip oder 540 Shove-It - ein Blick in die Move-Liste und ihr shredded mit neuen Moves bewaffnet durch die Level.

Das Basics von OlliOlli World sind schnell verinnerlicht und in Windeseile beginnt man Flips, Grinds und Manuals aneinander zu reihen. Das die Steuerung dabei sehr flott reagiert ist unbedingt notwendig. Die unterschiedlichen, kurzen Stages ziehen mit einer rasenden Geschwindigkeit an einem vorbei. Ohne schnelle Reflexe landet man schnell in einem Hindernis, oder verpasst einen wichtigen Sprung.

Dabei gilt es in jedem Level nicht nur heil ans Ziel zu kommen, sondern auch unterschiedliche Challenges zu bewältigen. Diese reichen vom Sammeln von Items, über das Erzielen von Highscores bis hin zu der Darbietung mehrerer Grind-Tricks. Das Spiel belohnt euch dafür mit unterschiedlichen Gegenständen, um euren Skater weiter zu individualisieren.

Deine Welt, dein Skater

Neben dem rasanten Arcade-Gameplay und der charismatischen Spielewelt legt OlliOlli World einen entscheidenden Fokus auf Spieler-Customization. Zu Beginn eures Abenteuers kreiert ihr einen eigenen Skater. Hier stehen euch bereits zu Beginn zahlreiche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Das Team von roll7 haben dabei großen Wert auf Inklusivität gelegt. So bietet der Titel unter anderem kulturelle Kleidungsstücke und Prothesen. Eine Geschlechtsauswahl gibt es nicht. Kein Gegenstand ist Gender-locked.

Und nicht nur die Optik eures Charakters kann angepasst werden. Natürlich stehen euch auch unterschiedliche Decks und Rollen zur Verfügung. Sogar eure Posen und die Körperhaltungen während bestimmter Aktionen könnt ihr anpassen.

Volle Design-Kontrolle. Passt ueren Skater an, wie es euch gefällt. © roll7

Während eurer Reise durch die unterschiedlichen Biome von OlliOlli World wird sich eure Sammlung an Anpassungsmöglichkeiten stetig erweitern. Es lohnt sich also immer mal wieder in euer Charakter-Menü zu schauen und euren Look anzupassen. Spielerische Auswirkungen haben die unterschiedlichen Gegenstände allerdings keine.

Kreativität im Skateboarding

Ein Look zwischen obskur und stylisch

Das erste was einem auffällt, wenn man OlliOlli World betrachtet, ist der stylische Cartoon-Look. Dieser erinnert stark an Animationsserien wie Adventure Time, Steven Universe und Gravity Falls. Dadurch wird nicht nur den Charakteren mehr Ausdruck verliehen, auch die Umgebung strotzt nur so vor Persönlichkeit.

Die unterschiedlichen Biome heben sich dadurch nicht nur durch ihre Gameplay von einander ab, es ist auch immer spannend zu sehen, welche wilden Designs euch erwarten. Der poppige Pastel-Look passt perfekt zu den guten Vibes, die OlliOlli World versprüht, ohne dabei den urbanen Charme zu verlieren, der das Skate-Hobby ausmacht.

In der Spielewelt von OlliOlli World kann man viel obskures entdecken © roll7

Wir konnten die PC-Version antesten, die jederzeit pfeilschnell über den Bildschirm lief. Bei dem hohen Tempo des Titels ist dies auch unabdingbar. Durch das butterweiche Scrolling gerät man fast schon in eine Art Trance, die einem Rhythmus-Spiel gleichkommt. Man beginnt das Hirn abzuschalten und instinktiv auf die Elemente zu reagieren, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Einzig die Animationen der Charaktere während Zwischensequenzen könnten manchen Spielern negativ auffallen. Diese sind als Design-Entscheidung bewusst abgehackt gehalten. Gerade mit dem sonst so smoothen Fluss des Spiels, fallen diese aber besonders auf.

Mit seinen fast schon Achterbahn-ähnlichen Designs könnte man meinen, dass OlliOlli World jeden Bezug zum echten Skaten verloren hat. Wenn man allerdings sieht, was Profis während Red Bull Roller Coaster leisten, wird dieser Aspekt schnell relativiert.

Red Bull Roller Coaster

Immer noch ein Game mit Suchtgefahr

Wer bereits ein OlliOlli-Veteran ist, der wird sich auch sofort in World wohlfühlen. Die neuen Funktionen wie alternative Pfade und die zahlreichen Charakteranpassungen setzen dem gewohnt wertigem Gameplay ein Sahnehäubchen auf. Während der Style des Games qualitativ über jeden Zweifel erhaben ist, kann es aber natürlich dazu kommen, dass es manchen Spielern optisch “too much” ist. Was absolut erhalten blieb ist das Suchtpotenzial. Nach jedem Run denkt man sich "einer geht noch". Arcade-Skater können sich selbst ein Bild machen, wenn der Titel am 8. Februar für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheint.