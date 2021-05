One Life One Dance : Am Rande der Realität

One Life One Dance: Poppin'C

One Life One Dance ist ein originelles Konzept und eine echte technologische Herausforderung zugleich. Regie beim Projekt führte Redha Medjellekh , das Design stammt von der Polygon Soup Crew . Drehbuch, 3D-Set und Regie ergeben zwei aussergewöhnliche Videos. Was die Protagonisten Poppin'C und Stalamuerte betrifft, schildern uns beide hier ihre Eindrücke am Tag des Drehs. Action!

Um ein solch beeindruckendes Endergebnis zu erzielen, bedurfte One Life One Dance natürlich einer gewissen Vorbereitung, wie Redha Medjellekh, der Regisseur der Produktion, bestätigt:

Der wichtigste Schritt war, die persönliche Geschichte der Tänzer sowie die Schlüsselmomente, die ihr Leben geprägt haben, zu kennen. Wir mussten wissen, wann und vor allem wo diese Momente stattfanden. Redha Medjellekh, Regiesseur

Einige Orte, wie z.B. das Kinderzimmer von Poppin'C , existieren heute nicht mehr. Also musste der Tänzer zu den Details befragt werden, damit der Raum ohne visuelle Vorlage nachgebaut werden konnte. Für die Gestaltung der insgesamt acht Locations hat Redha die Firma Polygon Soup beauftragt.

Poppin'C beim Dreh zu One Life One Dance © Little Shao

Marilyn Kuentz , die Produktionsleiterin des Studios, erzählt uns von den Entwurfsphasen: "Wir hatten einen Monat Zeit, um acht 3D-Sets aus Referenzbildern und Materialdetails zu erstellen. Das gab uns die Möglichkeit, uns die Zeit zu nehmen, jedes Universum mit Redha zu analysieren, sie auf Video vorzuführen, um sie schlussendlich zu begutachten und zu verfeinern. Es wurde auch an der Choreographie gearbeitet, um der Produktion eine spektakulärere und dramatischere Dimension zu geben. Wir haben auch alle echten Requisiten entworfen, die eine Integration des Tänzers in die realistischen Sets ermöglichen."

Möglich wurden diese visuellen Kreationen durch die von Epic Games entwickelte Unreal Engine, die auch für die von Disney produzierte Serie "The Mandalorian" verwendet wird: "Dies erlaubt uns, 3D-Universen zu erstellen, die sich in Echtzeit verwandeln, und die Beleuchtung und den Kamerastandpunkt auf der virtuellen Stage vor den Dreharbeiten zu perfektionieren", erklärt Marilyn weiter.

"Nachdem der Aufbau abgeschlossen war, war das Set bereit für den Drehtag. Wir zeigten Poppin'C und Stalamuerte das Ergebnis, als sie ankamen. Es war eine schöne Überraschung für sie, weil wir es geschafft haben, ihre Erinnerungen in die Realität umzusetzen."

Poppin´C im virtuellen Bercy. © Little Shao

"Danach mussten wir uns überlegen, wie wir die Tänzer in das Set integrieren. Einige Stellen erforderten einige Überlegungen, wie die Bühne in Bercy (jetzt Accor Arena). Wir hatten nicht unbedingt die Mittel, um jede Person im Publikum in 3D nachzubilden, also mussten wir mit den Lichteffekten spielen. ", erklärt Redha.

Das Kinderzimmer von Poppin‘C wurde vollständig nachgebaut. © Little Shao 01 / 04

Kommen wir nun zum Kern des Projekts: den Dreharbeiten. Diese erforderten eine akribische Organisation, um alle Aufnahmen am Ende des Drehs fertigzustellen:

"Wir hatten einen Drehtag und mussten vier Sets pro Tänzer machen, also insgesamt acht. Dazu kamen noch zwei Interviews und ein Behind the Scenes - es war also viel los!“

Für Redha und sein Team bestand die grösste Herausforderung darin, die 3D-Technologie zu verstehen: "Wenn sich die Kamera bewegt, bewegen sich auch die Bildschirme dahinter, so dass der Tänzer wirklich in das Set integriert ist. Dadurch ist es uns nicht möglich, 360°- oder Tiefwinkelaufnahmen zu erstellen. Die Herausforderung bestand also darin, auf effiziente Weise in die gewünschte Richtung zu projizieren. Ich wollte auf jeden Fall einen "One-Shot"-Effekt erzeugen, damit die Zuschauer den Eindruck einer Sequenzaufnahme im Vorbeigehen haben. Während des Drehs war es das Ziel der Steadicam, nah am Tänzer zu sein, dann wiederum weit genug weg, um seinen Tanz einzufangen; dann wieder nah an ihm, bevor wir zu einem neuen Standort überwechseln. "

Der Gründer von Red is Dancing meisterte den engen Zeitplan, den diese Art von Dreharbeiten erfordert, obwohl er es nicht gewohnt ist, in einem Studio zu drehen: "Es stimmt, dass ich im Allgemeinen Außenaufnahmen bevorzuge, um das Tanzen hervorzuheben. Meine Befürchtung war also, dass es dem Ergebnis an Realismus mangeln würde. Aber dank des virtuellen Sets, des Teams und des Storytellings fühlten wir uns alle wohl dabei, diese einzigartigen Momente des Lebens nachzustellen. Außerdem waren die Extras meistens Leute aus dem Umfeld von Poppin'C und Stalamuerte, so dass es eher ihrem Alltag entsprach."

"Das Projekt ist ein voller Erfolg, die Tänzer hatten Spass am Set und mochten vor allem das Endergebnis, das ist für mich das Wichtigste. Wir haben ihre Geschichte bis ins kleinste Detail befolgt."

Stalamuerte vor dem 3D-Hintergrund © Little Shao 01 / 05

Eine Meinung, die von Marilyn geteilt wird: "Alle Komponenten sind vorhanden, um eine schöne Geschichte zu erzählen: eine wunderschöne virtuelle Bühne, fesselnde 3D-Sets, talentierte Tänzer, eine hervorragende Regie."

"Wir versuchen nicht zu beurteilen, ob das Bühnenbild echt ist oder nicht, wir lassen uns von der Geschichte und dem Tanz mitreißen, der uns eine schöne Geschichte, eine wahre Geschichte, bietet. Ich finde das Resultat sehr gelungen."

Beim Dreh herrschte gute Stimmung © Little Shao

Die Hauptprotagonisten können da nur zustimmen : "Was mir an diesem Shooting wirklich gefallen hat, war, dass ich fast genau diese vier unvergesslichen Momente meines Lebens noch einmal erleben konnte", meinte etwa Poppin‘C.

Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, denn die in 3D reproduzierten Bilder bringen Emotionen zurück, und das kann man direkt in der Art und Weise sehen, wie ich tanze. Poppin'C

Eine virtuelle Bühne - aber ein echtes Lachen © Little Shao

Ich habe die Arbeit mit dem Team sehr genossen, es hat viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich meine Freunde dabeihatte. Das 3D-Set war visuell einfach ein Knaller! Stylez'C

Auf die Frage, warum One Life One Dance so ein besonderes Projekt ist, erläutert Redha: "Dieses Projekt brachte die Tänzer zurück in die Vergangenheit und ließ sie Emotionen spüren, die mit ihren Erinnerungen verbunden waren. In der Postproduktion kann man zum Beispiel ein Set auf einem grünen Hintergrund hinzufügen, aber der Tänzer wird nie das gleiche Gefühl haben wie bei einem 3D-Set. Diese Technologie bringt wirklich einen Mehrwert für die Produktion. Für die Anekdote, was das Set vom Ufer mit Stalamuerte betrifft, war ich kein Fan von der Beleuchtung, und mit einem Klick änderten wir die Position der Sonne, um daraus einen Sonnenuntergang zu machen! Neben der Technologie ist die Essenz von One Life One Dance einzigartig: Als Tänzer bekommen wir nicht unbedingt unsere Geschichte zu erzählen, hinter jedem Künstler steht ein Lebensweg, und mit diesem Projekt konnten wir ihn zum Ausdruck bringen. "