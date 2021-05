One Life One Dance: Poppin'C

Im Leben bleiben bestimmte Momente für immer in unserem Gedächtnis eingeprägt und definieren, wer wir sind. Vier prägende Momente, vier Moves - das ist in Kürze das Konzept hinter

What‘s New In Your Playlist, Poppin‘C?

"Ich erinnere mich nicht mehr genau an alles, weil ich damals erst zweieinhalb Jahre alt war! Ich glaube, ich habe mit meinen Freunden gespielt, wir sind herumgesprungen und haben versucht, Dinge nachzumachen, die wir im Fernsehen gesehen hatten. Plötzlich bin ich über eine Spielzeugkiste gestolpert - an mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Meine Mutter sagte mir, wenn die Sanitäter nicht innerhalb von 10 Minuten gekommen wären, hätte ich wohl nicht überlebt."

Seit diesem Unfall hat sich Poppin'C beim Tanzen eine starke Entschlossenheit und einen eisernen Verstand angeeignet: "Dadurch dass dies schon so früh passiert ist, habe ich schnell Wege und Mittel gesucht, um von meiner Leidenschaft leben zu können. Als mir klar wurde, dass das Leben von heute auf morgen aufhören kann, habe ich mir versprochen, immer alles zu geben und an meine Träume zu glauben.

Und was bedeutet das Michael Jackson-Poster im Video?

© Little Shao

Der "King of Pop" war Poppin‘Cs grosses Idol.

"Bercy bedeutet mir sehr viel - hier habe ich schon mit 17 Jahren die Schweiz auf der grossen Bühne vertreten. Nach mehreren Jahren voller Competitions habe ich es dann 2016 ins Finale geschafft. Drei Jahre später wurde ich dann Weltmeister im Popping - eine Ehre und beinahe schon ein sakraler Moment. All die Arbeit, die ich mit meinem Partner Ness investiert hatte, zahlte sich endlich aus."

