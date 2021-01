SEVEN, was macht dich aus – wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?

SEVEN: Ich bin unglaublich neugierig, zielorientiert und ehrgeizig. Das schwingt bei jedem Projekt mit, das ich mache. Wenn ich eine Bandprobe geplant habe und ich weiß, dass ich meine Band eine Woche für mich habe, dann will ich aus jeder gemeinsamen Minute das Beste rausholen. Ich bereite die Abläufe detailliert vor. Das klingt jetzt so streng, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Vorbereitung und Planung in meine Projekte reinläuft, desto besser funktioniert die Umsetzung. Das Wichtigste daran ist: Ich versuche zwar, das Maximum rauszuholen – aber ohne den Spaß an der Sache, an der Musik nicht zu verlieren.

Seven: Red

Was bedeutet Kreativität für dich?

SEVEN: Ich finde, Kreativität ist viel weitreichender und umfänglicher, als sie auf den ersten Blick wirkt. In der Öffentlichkeit werden oft nur Künstler als "kreative Freigeister" gesehen. Für mich bedeutete Kreativität mehr, für mich ist sie vielschichtiger und ist in der Kunst genauso daheim wie im Klassenzimmer oder in der Wirtschaft. Ein Unternehmens-Chef, der heute durch die einzigartigen Umstände in seiner Firma Probleme vor der Stirn hat, die so noch nie da waren, muss Lösungen für brennende Fragen finden, die zuvor noch niemand vor ihm zu bewältigen hatte. Es erfordert ein großes Maß an Kreativität, neue Ansätze für bewährte Abläufe zu finden. Kreativität ist überall, wo Stillstand nicht gilt.

SEVEN "Brandneu" © SEVEN

Woher nimmst du deine Inspiration?

SEVEN: Ich bin nicht der Typ, der zwei Wochen in die Berge fährt und nur dort seine Muse finden kann ... Bei mir ist es eigentlich wie in einem Stau – ich habe eher zu viel Ideen und zu viele Songs im Kopf. Wenn ich irgendwie könnte, würde ich meinen Inspirations-Wasserhahn um die Hälfte zurückdrehen, das würde mein Leben etwas vereinfachen. (lacht) Ich gehe an meine Musik-Projekte eigentlich sehr kindlich heran. Wenn ich Bock auf eine R'n'B Session habe, dann trommle ich mir die Leute zusammen, dich ich dafür brauche. Ich suche mir dann quasi meine 'Spielkameraden' dazu und bau mir mit ihnen einen musikalischen Spielplatz. Was dann schlussendlich daraus wird – ob eine Single, ein ganzes Album oder einfach nur eine Jam-Session – das entscheidet sich oft erst danach. Im nächsten Step verwandle ich mich aber von einem Kind in einen Perfektionisten, der dann das Beste aus dem Projekt herausholen will.

Was ratest du jungen Musikern, wenn es darum geht, selbst auf Social Media Channels aktiv zu werden?

SEVEN: Ich glaube, es ist wie bei allem im Leben: Es gibt so viele Dinge, die man mit gesundem Menschenverstand angehen sollte. Ich finde, Social Media muss teilweise einfach passieren. Oft wird es viel zu krass geplant, dann ist es unglaubwürdig. Wir Künstler leben doch eigentlich von unserer Authentizität – und diese darf man auf Social auf keinen Fall verlieren. Ein Künstler sollte seine Channels selbst im Griff haben, selbst posten oder zumindest wissen, was darauf passiert. Für jeden jungen Künstler kann es auch eine Chance sein, sich Gehör zu verschaffen, mit Leuten aus der Szene in Kontakt zu treten oder Netzwerke zu knüpfen. Früher standen wir oft lange nach dem Konzert noch vor dem Backstage-Bereich, um mit anderen Künstlern Kontakt aufnehmen zu können. Heute funktioniert das mit wenigen Klicks auf Facebook, Instagram oder YouTube.

Du bist schon lange im "Geschäft": Welche Tipps kannst du jungen Künstlern geben?

SEVEN: Eines der wichtigsten Wörter in dieser Welt, wo es so viel um Inszenierung geht, ist NEIN. Wäge ab, wozu du ja sagst. Mache lieber mal ein Projekt nicht, wo du nicht ganz sicher bist, ob es nicht eine echt besch...ene Idee ist. Denn im blödesten Fall ist dieses eine Projekt immer online abrufbar. Viele junge Menschen kommen zu mir mit der Ansage: 'Ich will auch singen.' Meine Antwort darauf ganz easy. 'Ja dann sing!' Aber du musst für deinen Traum Leidenschaft reinlegen, lernwillig sein, Lösungen finden ... einfach in alle Richtungen hin kreativ sein.

Viele jungen Künstler warten darauf, dass sie jemand entdeckt, ihnen Organisation oder andere unspannenden Dinge abnimmt, die man irgendwie nicht so gern macht. Aber mein Rat an alle: Stell dich auf deine eigenen Beine, organisiere dir vieles selbst, anstatt immer auf Unterstützung zu warten. Denn es gilt leider oft der Spruch: 'Niemand wartet auf niemanden'. Und hör nie auf, neue Musik, neue Künstler und neue Stilrichtungen kennenzulernen. Geh auf Konzerte. Geh mit offenen Augen durch die Kunstwelt und lass dich inspirieren. Und das Allerwichtigste kommt zum Schluss: LIVE macht den Unterschied aus. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.

Sevens neues Album "Brandneu" © Marco Grob

Was bedeutet „Talent“ für dich?

SEVEN: Talent ist, wenn die Zeit verfliegt. Wenn du das machst, wo du Talent dazu hast, dann verfliegen die Stunden wie Minuten. Wenn dir etwas extra leicht von der Hand geht, oder du den Aufwand nicht scheust, hart an einer Fähigkeit zu arbeiten, um richtig gut darin zu werden. Für mich sind Talent, Leidenschaft und Energie untrennbar miteinander verbunden.

SEVEN © Marco Grob

Mit welchem Künstler würdest du gern auf einen Drink gehen?

SEVEN: Ich muss hier gleich zwei Wünsche abgeben. Einerseits würde ich unglaublich gern mit Stevie Wonder Musik machen – das wäre ganz weit oben auf meiner 'Ich-träume-davon-Liste'. Außerdem würde ich vieles dafür geben, ein Mal mit Herbert Grönemeyer Essen zu gehen und mich mit ihm über Gott und die Welt zu unterhalten. Er hat Zeilen geschrieben, er hat so eine extreme künstlerische Kraft ... da würde ich lange vor dem Restaurant warten, um dieses Gespräch zu führen.

Danke SEVEN für das bereichernde Interview. Wir wünschen dir noch viel Erfolg und vielleicht erfüllt sich ja noch dein Traum mit Stevie Wonder oder Herbst Grönemeyer. You never know. Bis dahin hören wir dein neues Album rauf und runter – und lassen uns von deinen Lyrics inspirieren.