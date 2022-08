«Der Besuch in Sisikon fühlt sich an wie Heimkommen»

Orlando Duque: Der Dreh war unglaublich. Wir waren an all diesen Locations, die für mich so besonders sind, weil ich hier angefangen habe. So viele schöne Erinnerungen! Als ich Matthias Appenzeller kennenlernte, war er noch sehr jung. Er war an den Events, sah uns zu – und heute tritt er gegen die Weltklasse an. Er ist ehrgeizig, will das Beste aus sich herausholen und unseren Sport weiterbringen. Das ist es, was wir brauchen. Ich finde es grossartig, zuzusehen, wie die nächste Generation nachkommt, weil das die Garantie dafür ist, dass sich der Sport weiterentwickelt. Für mich waren die Dreharbeiten so gesehen auch eine Zeitreise durch die Geschichte des Red Bull Cliff Diving in der Schweiz.